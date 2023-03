Blaumut celebrarà 10 anys als escenaris i de la publicació d’’El turista’, amb quatre concerts simfònics de gran format, acompanyats de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB), dirigida per Carlos Checa. Aquests quatre grans concerts els portaran a Palau de la Música el 4 de maig, a l’Auditori de Girona el 13 de maig, al Festival Jardins de Terramar a Sitges el 6 d’agost i al Festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols el 10 d’agost. Així mateix, Blaumut planteja també una gira per Catalunya durant els propers mesos.

Xavi de la Iglesia, de Blaumut, explica que entenen ‘Blaumut 10’ com una celebració, no només per a ells sinó per tot el públic que els ha seguit durant deu anys. “Farem aquests quatre concerts especials acompanyats per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona amb més de 50 músics damunt de l’escenari”, ha indicat.

El 10è aniversari de Blaumut proposa a banda d’aquests concerts Especials de gran format, una gira per tot el país amb actuacions “Singulars” de la banda i que, igual que els altres, apel·laran al repertori històric.

Blaumut, que ha canviat recentment l’oficina de management per OIGO VISIONES, ha destacat que ja té algunes dates tancades i manté oberta la contractació d’una gira amb la banda per tot el territori. Unes actuacions, segons Xavi de la Iglesia, “pensades per fer totes aquelles cançons que als concerts és complicat d’interpretar perquè estem presentant un disc o un altre i el focus se centra en allò. Aquest cop volem fer una gira pensant en el públic que ens ha estat seguit durant tot aquest temps, fent una mena d’antologia de les cançons que més ens han demanat que toquéssim. Una mena de ‘greatest hits’ en directe”.