La revista Enderrock està de doble celebració i aquest 2023 es compleixen 30 anys de la primera publicació i 25 de la creació dels premis musicals que organitza. Per celebrar aquesta fita, la revista ha celebrat aquest dimecres al migdia un acte a l'espai Mas Marroch de Vilablareix on s'han entregat diversos premis especials i també alguns dels guardons musicals de l'any.

Un d'aquests premis especials ha recaigut en l'Auditori de Girona. La publicació musical l'ha guardonat pels seus 15 anys de trajectòria, temps "en què s'ha consolidat com un dels espais culturals més rellevants del país".

Premi d'or per a Els Pets

A més, la revista ha guardonat a Els Pets amb un "premi d'or" especial. El director de la revista, Lluís Gendrau, ha destacat que la banda de Constantí "ha rebut uns 20 guardons dels Enderrock" en aquest quart de segle i són els que més reconeixements han aconseguit: "Són els Beatles catalans". Per això han volgut entregar-los aquest premi especial durant la celebració dels 25 anys dels premis i els 30 de la revista.

En primer lloc, la revista ha reconegut Els Pets per la seva trajectòria. El director de l'Enderrock, Lluís Gendrau, ha recordat que la banda tarragonina "ha rebut uns 20 guardons" al llarg de tota la història dels premis. Han estat uns reconeixements "a parts iguals" entre la crítica i el públic. Segons Gendrau, aquest èxit al llarg de tants anys es deu al fet que la banda ha anat evolucionant, al costat del públic, però també captant nous seguidors amb les seves lletres que han passat del rock al pop melancòlic.

Per altra banda, la Fira Mediterrània de Manresa també ha rebut un premi a la seva trajectòria. El Barça també ha rebut un premi, l'Enderrock Estrella 2023. La publicació considera que el club esportiu ha mostrat un compromís amb el catalanisme i la cultura catalana al llarg dels gairebé 125 anys. Roger Rodés ha rebut el premi a Millor Productor de l'any després d'aconseguir un nivell de qualitat important al darrera dels últims treballs de Nil Moliner, Miki Núñez o Gertrudis.

Premis de la crítica

La celebració d'aquest dimecres al Mas Marroch també ha servit com a tastet de la gala que es farà el dijous 9 de març a l'auditori de Girona de l'entrega dels premis. Després que els organitzadors anunciessin un canvi de format en la gala, aquest dimecres s'han donat alguns dels premis que habitualment es repartien la nit del dijous.

Es tracta dels premis de Millor Disc de Jazz, Millor Disc de Clàssica i Millor Disc per a Públic Familiar. Per part de la crítica, en l'àmbit clàssic han reconegut l'obra 'Lectures différentes' de Kebyart. En el guardó del jazz, el col·lectiu ha donat el premi a Manel Fortià per l'àlbum 'Despertar', mentre que el disc de públic familiar ha estat per 'Miranius', de De Paper.

Els guardons per votació popular han estat per a Andrea Motis per Loopholes (jazz), Cor Jove Amics de la Unió per Lux (millor disc de música clàsica) i Dagoll Dagom i Dàmaris Gelabert per Bye Bye Monstre (com a millor treball per a públic familiar).