El poeta i dramaturg grec Iannis Ritsos serà el protagonista d’aquest cap de setmana a La Planeta. La sala teatral de Girona proposa un doble programa amb peces de Ritsos, sota la direcció de Gerard Bidegain i amb la traducció de Joan Casas.

Demà les 8 serà el torn de Persèfone, una producció del festival Lola d’Esparraguera. Laia Gotsens hi interpreta Persèfone, que torna al lloc on va passar la seva infantesa per compartir tot allò que ha après i callat durant anys.

L’endemà, però a les 6, el veterà actor Oriol Genís es posarà a la pell d’un dels grans herois del món clàssic a Agamèmnon. En aquesta producció de Teorema Teatre, el rei torna a Argòlida després de deu anys de guerra i soroll, i just abans de ser assassinat, reflexiona amb gran lucidesa sobre la seva existència.

La sala teatral ha organitzat també per diumenge a les 12 del migdia una trobada amb l’equip artístic dels dos muntatges. La tertúlia, que és oberta a tothom, comptarà amb la participació del traductor Joan Casas, el director dels dos espectacles, Gerard Bidegain, l’escenògraf Rafael Haro i l’actor que interpreta el paper d’Agamèmnon, Oriol Genís.