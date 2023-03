Stay Homas i Julieta actuaran el 30 de juliol al festival Sons del Món de Roses. Stay Homas, un dels fenòmens del panorama musical català gràcies a la connexió que van aconseguir amb el públic publicant els seus temes a través de les xarxes socials, presentarà el nou disc, que veurà la llum a la primavera. Julieta obrirà la nit a la Ciutadella amb els seus 'hits' ballables. Les entrades es posaran a la venda demà a les deu del matí. Aquest concert se suma als ja anunciats de The Jacksons (22 de juliol), Antonio Orozco (29 de juliol) i Zaz (3 d'agost).

L'aventura d'Stay Homas va començar quan els tres joves músics de bandes catalanes d'èxit van començar a viure junts unes setmanes abans del confinament. Des de la terrassa del pis al centre de Barcelona, van compondre cançons en col·laboració amb artistes com Pablo Alborán, Sílvia Pérez Cruz o Macaco. Al mig d'aquesta voràgine van publicar el primer disc, Agua, que és un dels deu més venuts al 2020 a Espanya.

Aquest mes de febrer han publicat La Nòria el primer single del que serà el seu segon disc, que veurà la llum aquesta primavera.

L'artista polifacètica, cantant i compositora Julieta va debutar al 2021 amb el single Nayades i en menys d'un any ja sonava a totes les ràdios catalanes i actuava a festivals com el Primavera Sound. Amb el seu darrer àlbum Ni llum ni lluna, on experimenta amb sonoritats variades com l'electrònica, el reggaeton, el pop o l'indie, Julieta s'ha establert com una de les artistes més destacades de la nova escena pop catalana i va guanyar el Premi Enderrock de la Música Catalana al millor disc revelació de 2022. Julieta és una artista que barreja el pop i l'electrònica i que juga amb la sonoritat i la posada a escena de les músiques urbanes.

La 16a edició del festival Sons del Món se celebrarà un any més a la Ciutadella de Roses, espai patrimonial i arqueològic, un escenaris privilegiat de la Costa Brava. Pròximament anunciaran més artistes confirmats per a aquesta edició.