El garrotxí Grabu presenta a Girona «Blast», un viatge terapèutic en forma d’EP

A mig camí entre el jazz i l’electrònica, amb delicades gotes de funk i ritmes urbans i un segell molt personal, Blast (U98 Music) és el primer EP del jove garrotxí Arnau Grabolosa, conegut artísticament com a Grabu. Aquest divendres, a les 20 h a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona, el presentarà acompanyat de Sara Oliver (bateria) i Martí Cabarroques (saxo), dins el cicle Els Concerts dels Divendres.

L’amor i el desamor, la mort o la ira conflueixen, de forma metafòrica, en els sis talls instrumentals -que el seu autor defineix com a «viatges»- que conformen un àlbum amb el qual aquest artista originari del municipi de Santa Pau es llança a la piscina, després de passar anys col·laborant amb altres músics com la també garrotxina Agnès Algueró o la barcelonina Júlia Blum. «Sentia la necessitat de tenir un projecte propi. Fer música per tu és molt terapèutic, perquè deixes sortir molts sentiments que tenies amagats» explica el músic, que tot i ser capaç de tocar molts instruments, en aquest projecte se centra en els teclats i els sintetitzadors.

Enregistrat al Cardamomo Estudi de La Bisbal d’Empordà, Blast es va gestar en un any, el 2022, que es podria definir com agredolç per al seu autor. «Malgrat que professionalment va ser molt intens, i no vaig deixar de treballar en molts projectes, a escala personal vaig haver d’afrontar una ruptura amorosa, la mort del meu avi i també la dels meus dos gossos» apunta el jove músic, que es va iniciar de petit, al conservatori, en la música clàssica.

En el concert que Grabu oferirà a Girona, s’hi podran escoltar els sis talls que integren aquest EP, a més dels quatre senzills que prèviament ja havia publicat i «algun tema nou». Sobre com trasllada la seva música a l’escenari, l’artista revela que, a diferència del que és habitual en el món de la música, i tal vegada aproximant-se més a la naturalesa del jazz, «hi ha moments que no estan pactats. És a dir, que deixem espai a la improvisació».

Estudiant de l’especialització en gestió i producció al Taller de Músics de Barcelona, ciutat en la qual resideix entre setmana, Grabolosa agraeix el suport que ha rebut per part del segell gironí U98 Music, des d’on l’han ajudat en el llançament del projecte, tant a escala de producció com en la gestió dels seus concerts.