L’Escala, tal com era

La platja de l’antic port on encara es pot veure la caseta de la màquina de treure les barques; la fixació de les dunes d’Empúries l’any 1896 o un casament a pagès, als masos de les Corts, són algunes de les imatges que conformen L’Escala desapareguda, una història gràfica de la vila amb fotografies inèdites cedides per particulars.

El llibre, editat per Efadós, recull imatges de l’Escala dels darrers cent anys, moltes de les quals han aflorat gràcies a una recerca entre els veïns de la zona encapçalada per la directora de l’Arxiu Històric de l’Escala i de l’Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala, Lurdes Boix.

La crida entre la ciutadania a aportar fotografies familiars originals, tant en blanc i negre com en color, des de principis del segle XX fins al 1970 va permetre recollir més de 3.000 fotografies, de les quals 375 formen part de la publicació.

Tot plegat, un procés de dos anys de documentació i recollida de fotografies antigues que ha culminat en un nou llibre de la col·lecció Catalunya desapareguda, que ja ha editat títols de diversos pobles i ciutats del país, en aquest cas impulsat des de la regidoria de Cultura de l’Escala. El cost d’edició l’assumeix l’editorial i per la seva banda, l’Ajuntament ha col·laborat través de l’Arxiu Històric en la recerca de fotografies, tant les de particulars com d’altres institucions i arxius de Catalunya on es conserven imatges de l’Escala.

Incorporació a l’Arxiu Històric

Gràcies al llibre, l’Arxiu Històric de l’Escala sumarà totes aquestes fotografies als fons de fotògrafs com Josep Esquirol, Vernon Richards, Joan Lassús i Miquel Bataller, que van documentar amb els seus objectius com era el municipi i com ha anat canviant amb el temps.

El llibre L’Escala desapareguda es presenta diumenge a les 5 de la tarda a l’Alfolí de la Sal, en un dels actes de la cinquena edició del Vila del Llibre.