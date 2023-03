La cantant Sílvia Pérez Cruz estrena aquest divendres el single i el videoclip de 'Nombrar es imposible', el segon avançament del seu nou disc, 'Toda la vida un día' (Sony Music), que es publicarà el 21 d'abril. La nova cançó comença amb una introducció del dramaturg Pablo Messiez escrita pel disc 'Farsa (genero impossible)', del 2020. El videoclip ha estat rodat a l'Havana i ha comptat amb la participació de músics cubans de la cantant, unes flautes i un cor. Silvia Pérez Cruz ha explicat, a través d'un comunicat, que amb el tema que publica avui volia fer "una cançó que parlés dels avantatges i de les limitacions de la paraula".

'Nombrar es imposible' pertany al cinquè moviment del nou treball de Pérez Cruz, l'anomenat Renaixement, que parteix del concepte de la mort com un procés de transformació. A 'Toda la vida, un dia', la cantant ordena les etapes de la vida per celebrar aquest renaixement i totes les edats.

Aquest nou tema arriba després de la publicació de la cançó 'Toda la vida, un día', que dona títol a l'àlbum. Un treball que ha estat editat i produït per Pérez Cruz i gravat en diverses ciutats del món com Buenos Aires, l'Havana, Barcelona i Madrid.

En el nou disc de la cantant de Palafrugell hi col·laboren grans músics flamencs com Pepe Habichuela, Carmen Linares, Diego Carrasco i Carles Benavent, a més d'altres grans figures com Natalia Lafourcade o Salvador Sobral.

La compositora catalana va ser reconeguda l'octubre passat amb el Premi Nacional de Músiques Actuals del Ministeri de Cultura. Després de passar per grups com Las Migas, l'any 2012 va debutar en solitari amb '11 de noviembre'.