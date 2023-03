La Mesa de Contractació de la Diputació de Girona s’ha decantat per l'oferta de la productora quartenca Baowatt, amb un dels directors del festival Còmic de Figueres al capdavant, per gestionar la pròxima edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el Fitag, que se celebrarà aquest estiu. L’ens provincial tenia dues ofertes sobre la taula per tirar endavant el certamen a l’agost, però la Mesa de Contractació ha exclòs del procés de licitació la presentada per Escenamateur, la Confederació Estatal de Teatre Amateur, i, a falta de completar els tràmits administratius habituals, tot apunta que serà Baowatt, que té a Xavier Valentí com a director artístic, qui que organitzarà la 23a edició del certamen de teatre amateur.

L’estiu passat, l’actor i director Martí Peraferrer va deixar la direcció artística del Fitag després de divuit anys liderant el festival. Fins ara, des de la Diputació es contractava només la direcció artística del Fitag a través de la Fundació Casa de Cultura de Girona. Un cop dissolta aquesta fundació el setembre passat, el festival passa a executar-se íntegrament des de la corporació provincial i per això a finals de gener va treure a concurs públic la gestió integral del certamen. Dues empreses es van presentar a la licitació per adjudicar el contracte del servei de direcció artística, producció tècnica i dinamització del festival, que tindrà lloc del 22 al 26 d’agost. La Diputació rep dues ofertes per gestionar el Fitag d’aquest estiu Per una banda, la Diputació va rebre la proposta d’Escenamateur, la Confederació Estatal de Teatre Amateur, i per l’altra, la de Baowatt, una productora d’esdeveniments amb seu a Quart que s’ha encarregat de projectes com A Prop, un cicle de concerts en equipaments públics de la ciutat de Girona o el festival El Bosc del Reggae. La Diputació treu a concurs la gestió del Fitag d’aquest estiu per 96.800 euros Durant el procés de valoració de les dues ofertes, però, la Mesa de Contractació ha acordat excloure Escenamateur del concurs perquè no va presentar l’oferta correctament. Concretament, va incloure en la informació sotmesa a judicis de valor dades relatives a l’oferta econòmica, «quelcom que afecta l’objectivitat de la valoració subjectiva», segons l’òrgan de contractació. Només s’ha valorat, doncs, la candidatura de Baowatt, que compta amb Xavier Valentí, codirector del festival Còmic de Figueres, com a director artístic i Aram Estiu com a director tècnic, mentre que David Masgrau en seria el dinamitzador. En l’apartat de criteris subjectius, és a dir, la part de proposta relacionada amb la programació artística, els espais i la infraestructura, Baowatt ha sumat 51,80 punts dels 70 possibles. Pel que fa als criteris objectius, n’ha sumat 24 de 30. En aquest apartat hi ha l’experiència de l’equip de treball o l’oferta econòmica, de 96.800 euros (IVA inclòs), el màxim establert a les clàusules del concurs. La Mesa ha requerit ara a Baowatt que aporti la documentació que acrediti el compliment dels requisits de contractació. Un cop fet, se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del Fitag a l’empresa de Quart. «Si l'any que ve es fa el FITAG, seré a la platea aplaudint al màxim»