Els premis Enderrock de la música en català celebren 25 anys exhibint múscul i consolidant Girona com un referent, també, en aquest àmbit cultural. L’Auditori tornarà a concentrar dijous que ve la indústria musical del país hi ho farà en una gala plena d’al·licients i actuacions en directe de grups tant destacats com Stay Homas, The Tyets, Boom Boom Fighters, Triquell, Julieta, Gertrudis i Miki Núñez i Alfred García entre d’altres. Com apunta Lluís Gendrau, el director editorial del grup Enderrock, la decisió de sortir de Barcelona, on s’havien fet totes les anteriors gales, va ser valenta però necessària «per identificar els premis com una cosa única». I allà va aparèixer Girona, «una ciutat de festivals, amb tradició musical molt potent, i amb capacitat per atraure uns premis com aquests. L’aposta va ser d’èxit i ha vingut per quedar-se». De fet, els organitzadors dels Enderrock han rebut «ofertes de moltes altres ciutats» que han anat descartant successivament.

Aviat està dit: 700 premis repartits a més de 300 artistes en aquests 25 anys. Els Enderrock estan de celebració i així va quedar clar dimecres passat en el dinar de gala al Mas Marroch que donava el tret de sortida a nou dies d’activitats al voltant de la música en català que culminaran dijous que ve a l’Auditori. Els artistes més nominats als Premis Enderrock 2023 per votació popular d’aquesta edició són Els Catarres –amb tres categories a millor disc, cançó i directe– i Zoo –amb tres categories a millor artista, videoclip i directe–. A més, en la llista dels grups i cantants més nominats han obtingut una doble nominació Julieta, La Pegatina, Lildami, Mariona Escoda, Oques Grasses i The Tyets. Enguany s’han comptabilitzat 45.240 vots (amb un espectacular 21% d’increment respecte de l’edició anterior) en les dues primeres rondes de votació. «Aquí hi ha un cultiu musical brutal. Girona es converteix en la capital cultural del país, tota la indústria musical es concentrarà aquí, la qual cosa demostra que els premis són una marca de país» subratlla Gendrau. En tots aquests 25 anys el grup més llorejat ha sigut Els Pets, amb una vintena de reconeixements, i per aquest motiu van ser homenatjats dimecres al Mas Marroch, en un acte on l’impulsor dels premis els va definir com «els Beatles catalans». La commemoració del 25è aniversari de la gala es plantejarà com un acte de reconeixement als artistes catalans en el marc d’un gran programa musical que inclourà una aposta per la nova post-pandèmia. A més, serà el comiat de la parella humorística dels darrers deu anys, Carles Xuriguera i Fel Faixedas, que donaran el relleu als comunicadors Andreu Juanola i Alba Riera, amb un guió de Jordi Caballé. La Nit dels Premis Enderrock serà retransmesa a través d’una producció audiovisual conjunta de La Xarxa i TV3, i també per l’emissora musical d’iCat. El contingut de la gala s’ha ajustat de trenta a vint guardons i tindrà una durada prevista de dues hores. La celebració dels 25 anys dels Premis de la Música Catalana comportarà un nou format de gala i de presentadors amb una dotzena d’actuacions musicals d’artistes consolidats i emergents, juntament amb els lliuraments dels guardons corresponents als Premis Enderrock d’Honor i Trajectòria, de la Crítica i de la Votació Popular. El 1999 es van començar a lliurar els guardons tot celebrant una gala a la barcelonina sala Bikini, presentada per Ariadna Ferrer. Des de 2012 es fan a l’Auditori de Girona. Els Pets, Lax’n’Busto, Lluís Llach, Roger Mas, Els Amics de les Arts i Manel són alguns dels grups i artistes que més Enderrocks sumen al llarg d’aquests vint-i-cinc anys, que Gendrau espera que seran molts més. I per conèixer què s’escoltarà demà, com s’ho fa? «la clau és tenir gent jove a la redacció», beneeix.