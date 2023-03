Amb només 21 anys, la cantant barcelonina Julieta s’ha erigit en una de les noves sensacions de la música catalana, gràcies a la seva atractiva fusió de pop amb ritmes electrònics. El 2020 es va llançar a la piscina amb els seus primers senzills -I és normal que sempre t’enyori i Nayades- i el 2021 va veure la llum el seu primer EP, Juji. El 2022 l’artista, que aquesta primavera publicarà el seu primer llarga durada, va treure Ni llum ni lluna (Music Bus Records), un mini àlbum de vuit temes que li ha valgut el premi a Millor disc revelació de la crítica especialitzada. La cantant i compositora, que també s’ha format en teatre i dansa, ha estat nominada en les categories, per votació popular, de Millor artista revelació i Millor disc de cançó d’autor.

«Realment no m’esperava rebre un premi tan aviat, perquè és cert que és de disc revelació, però tampoc fa tant de temps que soc a la indústria, i aquests primers àlbums han estat més d’aprenentatge que altra cosa» explica Julieta sobre el reconeixement que la crítica li ha atorgat. «M’ha sorprès molt tot i que ara, amb perspectiva, sí que valoro que he treballat molt, amb molta energia» afegeix, per admetre que, musicalment, la seva proposta «té coses molt interessants».

Haver rebut un premi de la crítica i les dues nominacions, són per Julieta «un reconeixement» que suposarà una empenta per la seva trajectòria. «Al final, quan comences a fer música, vas creant, però que la gent t’entengui com a artista i s’endinsi en el teu imaginari i concepte, és quelcom que tardes més a aconseguir. Un cop la gent ja et coneix i entén la teva proposta, és tot més fàcil».

I és que per aquesta jove barcelonina, hi ha una nova generació a Catalunya capaç de trencar amb els tòpics i apostar per noves sonoritats. «Sempre dic que un dels objectius del meu projecte és donar una empenta a aquesta nova generació d’artistes i aportar coses noves. La meva generació té una visió oberta, no ens tanquem en un gènere en concret i estem creant una escena disposada a trencar barreres».

A banda d’actuar durant la cerimònia dels premis Enderrock, Julieta ja té tancats un bon grapat d’actuacions a l’estiu.Entre elles, la cantant i compositora barcelonina actuarà el pròxim 30 de juliol a Roses, dins el festival Sons del Món, al costat dels Stay Homas.