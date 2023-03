Els cantautors Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet han estat investits aquest dilluns doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona (UB) per "haver contribuït a la renovació de la música popular catalana, en el marc de la lluita per la recuperació de la llengua i la cultura contra l'extermini del franquisme", a través d'Els Setze Jutges.

En un acte solemne al Paranimf de l'edifici històric de la UB, Serrat i Bonet han rebut la distinció per la seva contribució a la "recuperació de la música tradicional popular i dels grans poetes d'ahir i d'avui; l'excel·lència en l'art de la composició i la interpretació musical i poètica; i el seu compromís amb la llibertat, la solidaritat, la democràcia i els drets humans".

Serrat s'ha mostrat agraït per rebre el reconeixement de la UB, on va cursar els estudis, i ha apostat per lluitar per la llibertat contra els qui "la volen per a ells però no la donen als altres" i els qui consideren que és que "els altres pensin com ells pensen".

Segons ell, la majoria dels ciutadans pensen que "han nascut amb la llibertat posada, però cal arremangar-se i lluitar cada dia".

"Llibertat d'expressió"

Per la seva banda, Maria del Mar Bonet ha expressat felicitat per rebre aquest reconeixement al costat de Serrat i pel fet que li sigui concedit per la UB, universitat on va estudiar i va estar "cap als anys 70 demanant la llibertat d'expressió".

Ha destacat la importància que té per a ella la ciutat de Barcelona on va conèixer Els Setze Jutges, del qual va formar part juntament amb Serrat i que creu que va tenir "un paper definitiu per recuperar la cultura i la música catalanes, davant una dictadura que anava en contra".

Sobre la situació de la llibertat en l'actualitat, ha advertit de l'aparició d'una "onada feixista que ha tornat a llocs físics visibles i que intenta prohibir tot allò prohibible, el que no els agrada o el que no els agradava ja en l'època franquista", i ha afirmat que això porta a la necessitat de tornar a sortir al carrer per defensar la llibertat, en les seves paraules.

Reconeixement

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha valorat el talent i compromís de Serrat i Bonet, a més de la seva lluita per uns valors que ha reivindicat també com universitaris, i ha manifestat que "avui sí que és un gran dia", en referència a la cançó de Serrat 'Hoy puede ser un gran día'.

El padrí dels honoris causa, Agustí Alcoberro, ha afirmat que "no és la primera vegada" que la UB concedeix aquesta distinció a una personalitat del món de la música, ja que el 1987 el va rebre la soprano Victoria de los Ángeles, el 2003 el director d'orquestra italià Ricardo Mutti, el 2006 el director Jordi Savall i el 2010 la soprano Montserrat Caballé.

En l'acte, Bonet ha interpretat la cançó 'Madona de Sa Cabana', en honor al "sentiment femení que ha de tirar endavant per força" i ho ha fet en el que ella considera un moment esperançador per a les dones, la mateixa setmana en què se celebra el 8M, Dia Internacional de la Dona.

Per la seva banda, Serrat ha cantat la cançó 'Pare' i ha recordat el seu pas per la Facultat de Ciències de la UB i la tasca dels professors que va tenir.

Entre els assistents hi havia la presidenta del Govern balear, Francina Armengol; la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga; la vicepresidenta segona del Parlament i diputada del PSC-Units, Assumpta Escarp; i el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí.

També hi han assistit la presidenta de Junts, Laura Borràs; el major i excomissari en cap dels Mossos Josep Lluís Trapero; l'exconseller de Salut Josep Maria Argimon; el doctor Bonaventura Clotet; i l'exdiputat de la CUP al Parlament David Fernàndez, entre altres representants de la política i societat catalanes.

Al final de l'acte, els dos distingits han interpretat la 'Cançó de l'amor petit', de Serrat; i s'ha culminat amb el cant de l'himne universitari 'Canticorum iubilo' per part del cor de la UB.