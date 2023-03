Com ho farà perquè TV3 parli del seu llibre sense que sembli endogàmia?

El meu paraigua és que la novel·la va guanyar el Premi Sant Jordi (riu). Davant d‘això, llibertat absoluta dels equips per parlar d’aquest premi. Per sort, jo ara estic arrere les càmeres i no hauré de passar el moment de parlar-ne jo

Sant Jordi és literatura o postureig?

Depèn per a qui. Com a periodista, he assistit a vegades a moments que fan basarda, amb escriptors que són literatura pura, sense quasi ningú. I al costat, gent que no té res a veure amb les lletres, amb una cua que fa feredat. El capitalisme sempre escombra cap a casa seva.

I el comprador?

També hi ha de tot. Hi ha qui compra un llibre a l’any, precisament per Sant Jordi. I hi ha qui en compra tot l’any i també per Sant Jordi. Uns i altres em mereixen tot el respecte, no jutjo. Una altra cosa és el que produeixi la indústria.

Hi ha massa premis literaris?

Es diu això, i potser és cert, no ho sé. Però sovint són la manera que alguns autors es donin a conèixer.

Li preguntaré diferent: hi ha massa gent que escriu?

Que hi hagi molta o poca gent que escriu, no hauria de ser un problema. Una altra cosa és si hi ha prou criteri editorial i industrial perquè a les llibreries arribi literatura de qualitat.

Existeix, aquesta literatura?

Penso que sí. Actualment la literatura catalana té una alta qualitat.

Ho diu perquè vostè en forma part?

Ho dic per les traduccions a altres llengües, que és un bon indicador de nivell.

Com eren les nostres mares?

Eren ties molt potents que es van adaptar al terreny totalment hostil format per una dictadura feixista i una educació nacionalcatòlica. Les van intentar convertir en ciutadanes de segona, legislant contra la seva vida i els seus cossos. I malgrat tot això, van fer grans coses. Ara les veiem i fan de tot menys estar-se a casa mà sobre mà, són les principals consumidores culturals. Són un exemple.

Van sortir-ne fortes i lluitadores. Contra Franco vivíem millor?

Darrere Franco mai no hi pot anar la paraula «millor». Nosaltres hem tingut condicions molt millors gràcies al fet que no hi havia dictadura. Hem tingut més oportunitats. Aquelles dones a penes podien triar res, en la seva vida.

Les mares d’avui són més toves?

Conec dones que tenen una feina exigent, i a més tenen canalla. Són superdones.

Vull dir més toves amb els fills.

Si arribava a casa amb cinc excel·lents, la meva mare em deia que era la meva obligació (riu).

I no anava a protestar si el professor la castigava.

I ara! Segurament les d’abans ens feien anar més rectes. Ara les mares negocien més amb els fills.

Negociar és la paraula.

S’han entrat en la dinàmica de negociar amb els fills. No dic que no estigui bé, però la manera de negociar de la meva mare era treure’s l’espardenya.

La meva també. Li agradaria que d’aquí a uns anys reescrivissin les seves novel·les per raó de correcció política?

Ja s’ha fet sempre, per exemple, amb Shakespeare. Fa molt que es reescriu, encara que sigui per a adaptar el llenguatge.

Però de moment, el moro de Venècia continua essent el moro de Venècia.

Sí, però tot es reescriu. Amb els meus llibres, que facin el que vulguin. Si al cap dels anys algú es pren la molèstia de llegir un meu llibre i buscar-hi alguna cosa i reactivar-lo, jo encantada (riu).

Ja que està a TV3: durant anys s’hi va fer massa política?

És que des del referèndum, hi havia necessitat de saber d’això. L’actualitat era al carrer, i els programes n’havien de parlar. Però sap què li dic? Les audiències eren altíssimes. La pantalla reflectia el neguit del carrer. El que ens va passar com a país havia d’estar a la graella televisiva.

Ara ja no?

Ara estem en un altre moment. Les manis tenen una altra dinàmica, un altre to.