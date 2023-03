Col·laborador en espais radiofònics com El Món a RAC1, Marc Artigau conrea diversos camps de l’escriptura. Després de guanyar el premi Josep Pla l’any 2919, publica ara «Aurora», on relata una difícil relació entre mare i fill amb el mar i els coralls vermells com a rerefons.

Sap nedar?

No nedo gaire bé, però en sé. De bussejar, res.

Tanmateix, es posa en la pell de gent que ho domina.

Explicar històries és posar-te en la pell de l’altre. També escric novel·les d’assassinats, i no he matat ningú.

Qui coneix el mar, li costa separar-se’n?

Diuen que sí. A mi el mar em fa molta por. És una cosa molt misteriosa, no saps què amaga allà a sota, és infinit.

És de terra endins?

M’agrada molt la platja, però aquest estiu, per exemple, vam agafar un vaixell, va fer només una mica de mala mar i jo ja em veia devorat per monstres marins.

Ha tingut corall a casa, com tanta gent?

No, és curiós. L’altre dia en una presentació, en van portar i el vaig poder tocar. Abans hi havia un gran mercat de corall.

Són complicades les relacions d’un fill (masculí) amb una mare?

Les relacions maternofilials donen per a totes les pàgines de la literatura, i no s’acabarien mai. M’agraden molt les mares castradores... literàriament parlant. Són un bon tema per escriure. La mare de la novel·la estima molt el fill, però l’estima molt malament. Tots coneixem algú que per influència materna o paterna no ha fet el que volia a la vida. El cordó umbilical que no s’acaba de trencar, és un tema que m’interessa molt.

És difícil estimar bé?

Crec que sí, perquè es tracta d’oblidar l’ego i col·locar-te al lloc de l’altre, entenent les seves necessitats. Per això hi ha tanta literatura que tracta de trobar aquest equilibri en estimar.

«La lluita de classes només havia servit per fer creure als pobres il·lusos que s’enfilarien en l’escala social», diu un dels seus personatges.

L’1% de la població mundial té més riquesa que l’altre 99%. Si vinguessin uns extraterrestres i veiessin com estem organitzats, no ho entendrien. No té cap sentit. I em fa l‘efecte que anem cap a un model encara més exagerat.

El procés també anava de fer creure als il·lusos que arribarien no sé on?

Segurament que sí. Jo m’ho vaig creure, i continuo essent independentista.

Ah, vostè va ser dels il·lusos?

Encara crec en la independència. Potser no amb aquesta generació de polítics, però crec que els pobles han de tenir dret a l’autodeterminació. Si l’estat espanyol fos intel·ligent, faria un referèndum, sortiria que no, i el tema estaria tancat. Abans sóc demòcrata que independentista.

No és només que al mar no quedi corall, tampoc no queden musclos ni pop ni res. Què està passant?

És terrible, anem cap a un model molt americà: aviat serà més car menjar una bona poma que anar al McDonald’s. Una hamburguesa val un euro, aviat una bona poma serà més cara. Quan jo era petit, el futur era un lloc que tenia molt bona premsa -més anys de vida, riquesa, tecnologia...-, ara té molt mala premsa: pantans sense aigua, el clima es torna boig, crisis, pandèmia... El mar ja ens està donant avisos.

Un altre personatge: «Sovint la bilis és més convincent que la bondat».

Malauradament, la bondat no cotitza, almenys a curt termini. A llarg termini guanya la bondat, però la bilis, la ràbia, pot ser un bon motor.

Per acabar amb una altra frase del llibre: «Allò que viu als marges ha d’acabar sempre als marges»?

Si vols estar fora del sistema per una decisió política, has de ser conscient que en patiràs conseqüències. Una altra cosa és haver nascut ja fora el sistema, això a qui té privilegis li costa d’entendre.

Els és un món aliè?

A vegades intento fer entendre als meus alumnes d’universitat privada que són uns privilegiats i no puc. El privilegi té això tan meravellós que, quan el tens, no el veus. No entenen que poder estudiar el que volen o treballar del que volen, és un privilegi. Jo em sento privilegiat, per poder viure del que m’agrada.