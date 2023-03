Un fil que uneix el passat i el futur a través de la correspondència

El filòleg i escriptor David Pagès i Cassú estén fils cap al passat i cap al futur a través de cartes escrites per descendents i estudiosos de personalitats d’arreu dels Països Catalans al llibre Baules. Cartes Generacionals, editat per MVV Edicions. Durant uns tres anys, el col·laborador de Diari de Girona ha demanat a familiars i especialistes en personatges com Pompeu Fabra, Josep Maria Folch i Torres, Carme Karr, Jacint Verdaguer o Maties Palau Ferré que escrivissin dues cartes: una al seu avantpassat o a la persona estudiada i l’altra, als seus descendents, als joves o estudiosos d’una nova generació.

Aquesta relació epistolar en dos temps busca, assenyala Pagès, prestigiar i difondre la figura i l’obra de les personalitats protagonistes, posant especial atenció en les dones, com la soprano Conxita Badia o la filòloga Aina Moll. També les escriptores Caterina Albert i Maria Àngels Anglada, perquè els personatges lligats a les comarques gironines tenen un pes destacat al llibre. Dolors Condom, Alexandre Galí, Josep Pla, Josep Pallach o Joaquim Vayreda són alguns dels homenatjats gironins que apareixen a Baules. A més de l’exercici de perspectiva temporal, les cartes aporten llum sobre la vida i l’obra de personatges rellevants de les lletres, la música, l’empresa o la ciència del país, perquè hi afloren aspectes poc coneguts, sovint temes anecdòtics i personals que havien quedat enterrats. A més, cada capítol inclou pinzellades biogràfiques per donar el context del personatge homenatjat i de l’emissor de les cartes. El pròleg va a càrrec de Fina Salord. Tot i que la selecció de personatges que motiven les cartes és d’arreu dels Països Catalans, el volum n’inclou dues en anglès, tal com van ser escrites, acompanyades de la corresponent traducció al català. Són les de Monserrat Carreras, filla de l’aviadora Mari Pepa Colomer, i d’Helena Oró al seu pare, el bioquímic Joan Oró, que fa anys que viuen al Regne Unit. El llibre Baules. Cartes generacionals es presenta demà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura de Girona. A més de l’autor, hi intervidran els poetes i professors Rosa Font i Lluís Lucero i la llatinista Mariàngela Vilallonga, presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana. La cloenda musical la posaran Mireia Pagès i Pep Rodri.