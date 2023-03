Girona preveu tornar a instal·lar les parades de llibres i roses de Sant Jordi a l’esplanada de La Copa, com va fer el 2021, tot i que encara n’està acabant d’últimar els detalls, segons informen des de l’Ajuntament. Després que la diada del 2020 no es pogués celebrar pel confinament, el 23 d’abril del 2021 la venda de llibres i roses es va traslladar de la rambla de la Llibertat, escenari tradicional de la festa, fins a la Devesa per evitar aglomeracions.

L’any passat havia de tornar a ser així, a petició dels Gremis de Llibreters i Floristes de la ciutat, atesa la bona acollida per part del públic però d’acord amb les llibreries finalment es va optar per traslladar la diada a cobert, al Palau de Fires, per la pluja.

Qui si que ha concretat ja com serà la diada és Barcelona. La Cambra del Llibre, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han anunciat que Sant Jordi repetirà el model de superilla literària a la capital catalana, amb un 10% més d'espai per la incorporació de la Rambla i la part baixa del carrer Gran de Gràcia. Es repetirà la fórmula dels dos últims anys, amb un espai esponjat i sense trànsit rodat per als professionals del llibre i de la rosa.

La Cambra del Llibre calcula que se superaran les gairebé 300 parades de llibres de l'any passat. El sector i les administracions no han previst cap "pla B" en cas de pluja, però les parades han de ser "homologades" per evitar destrosses com les de l'any passat, segons recull l'Agència Catalana de Notícies.