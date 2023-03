El veterà Rod Stewart tornarà al festival de Cap Roig per obrir la 23a edició del certamen, que se celebrarà del 14 de juliol al 19 d'agost. El cantant de Da ya think I'm sexy? serà un dels caps de catell d'enguany, juntament amb artistes com Norah Jones, Simply Red, Mika o Juan Diego Flórez. Amb un pressupost de 3,7 milions d'euros, el festival programa vint-i-tres actuacions, quatre més que l'any passat, i amb més pes d'artistes internacionals, molts dels quals repeteixen visita a l'auditori empordanès.

Entre els artistes més destacats de la propera edició del certamen del jardí botànic de Calella de Palafrugell també hi ha cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz, que arribarà a casa amb nou treball sota el braç, Stay Homas, Els Amics de les Arts o Damien Rice. David Bisbal, amb un concert per celebrar els seus vint anys de carrera, serà l'encarregat de tancar el festival que organitza la promotora Clipper's Live amb el suport de CaixaBank. Per al públic familiar, el festival empordanès presentarà els espectacles de Dàmaris Gelabert i el tribut al musical del Rei Lleó De Simba a Kiara. Vanesa Martín protagonitzarà el concert solidari d'enguany, que destinarà la recaptació a l’associació POTS, entitat que apropa l'activitat física i el lleure a col·lectius en risc d'exclusió social de la comarca del Baix Empordà i els voltants. El festival posa a la venda 48.900 entrades dilluns que ve a les 10 del matí a través del seu web. Aquests són tots els artistes que actuaran a Cap Roig Rod Stewart - 14 de juliol

Ara Malikian - 15 de juliol

Sebastián Yatra - 16 de juliol

Norah Jones - 21 de juliol

Els Amics de les Arts - 22 de juliol

Damien Rice - 28 juliol

Pablo López - 29 juliol

Mika - 30 juliol

Pablo Alborán - 31 juliol

Stay Homas - 1 d'agost

Simply Red - 2 d'agost

Taburete - 4 d'agost

Joan Dausà - 5 d'agost

Sílvia Pérez Cruz - 6 d'agost

Lola Índigo - 7 d'agost

Els Catarres - 9 d'agost

Dàmaris Gelabert - 11 d'agost

Luz Casal - 12 d'agost

Manuel Carrasco - 14 d'agost

De Simba a kiara, el tribut al Rei Lleó - 15 d'agost

Vanesa Martín - 17 d'agost

Juan Diego Flórez - 18 d'agost

David Bisbal - 19 d'agost Estem treballant per ampliar aquesta informació.