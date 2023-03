El cineasta gironí Isaki Lacuesta prepara la pel·lícula Segundo premio, un film que s’inspira en la història de Los Planetas, la banda pionera de l’indie a l’Estat. El rodatge començarà d’aquí unes setmanes a Granada i encara no s’han fet públics els noms dels actors que interpretaran els membres del grup.

Amb tot, Isaki Lacuesta avança que el conformaran alguns músics granadins amb l’objectiu de no haver de recórrer al playback en les escenes d’assajos i concerts.

Escrita pel mateix director i Fernando Navarro, Segundo premio se situa a finals dels anys 90 en una Granada en plena efervescència artística i cultural, un moment en què un grup de música indie està a punt de canviar l’escena musical a Espanya.

Just abans de la publicació de l’àlbum Una semana en el motor de un autobús, el grup viu el seu moment més delicat perquè el baixista i el bateria han abandonat el grup i només queden el cantant i el guitarrista. Aquest últim, però, es troba immers en una perillosa espiral autodestructiva del que sembla difícil que pugui sortir-ne.

La responsabilitat de la supervivència de la banda recau en el cantant, Jota, que haurà d’enfrontar-se a les reticències de la discogràfica i iniciar un moment complicat del procés d’escriptura i gravació d’un tercer disc, que pot consolidar el grup o destruir-lo per sempre.

Segundo premio estarà produida per La Terraza Films, juntament amb Áralan Films, Ikiru Films i BTeam prods. A nivell internacional, la coproduirà la francesa Capricci Films.

El realitzador, distingit dues vegades amb la Concha d’Or al festival de Sant Sebastià, descriu la pel·lícula com una cinta «de ficció» inspirada en un dels grups espanyols més importants del segle XX i, «probablement per a molts, de la història».

«Vull parlar com, d’aquest moment complicat, aconsegueixen fer aquest gran disc. És una pel·lícula de ficció i d’època, que vol transmetre la frescor de la música en viu», ha precisat.

En aquest sentit, el director de Entre dos aguas i Los pasos dobles planteja que sigui «més ficció que la ficció», tot i que documentada «al 100%». «No vol ser una crònica fidedigna, sinó quasi fantàstica. No és una pel·lícula de Los Planetas, sinó un film sobre la seva llegenda», ha reflexionat el gironí.

Lacuesta es confessa admirador del grup, tant pel «què fan» i per «com ho fan» i se sent identificat en la seva vocació d’arribar a públics «molt amplis sense deixar de fer allò que senten», mantenint la «vigència, l’energia rock and roll i el flamenc al llarg dels anys».