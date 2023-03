El curiós repte de La Ludwig Band, la banda gironina que vol versionar Bob Dylan

El grup empordanès La Ludwig Band, cada vegada més reconeguts dins l’escena de la música pop, rock i folk català, s’ha proposat un repte curiós: fer un concert gratuït a la Rambla de Barcelona, on tocaran versions de cançons de Bob Dylan, el mateix dia que el cantant nord-americà presentarà el seu nou disc Rough and Rowdy Ways a la ciutat comptal (23-24 de juny).

Tot va començar el darrer divendres a la tarda, quan es va anunciar que l’artista nord-americà actuarà aquest estiu al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en el marc del festival Guitar BCN. La Ludwig Band va aprofitar la notícia, esperada pels amants de la música, i van penjar un missatge a la xarxa social de Twitter en el que demanaven el següent: «Si aquest tuit arriba als 5.000 m’agrada fem un concert gratuït de versions seves el mateix dia a la Rambla», referint-se al mateix Bob Dylan.

Els 7.500 «likes» més esperats

Els missatges dels seus seguidors sota la publicació anaven des de la sorpresa fins al suport més ferm. Tant és així que no havien passat ni vint-i-quatre hores quan la xifra que havia suggerit la banda empordanesa per a dur a terme el repte va ser superada, i la qual passa ja dels 7.500 likes. No van faltar tampoc comentaris més crítics amb la banda, que van deixar anar comentaris com «No li arribeu ni a la sola de la sabata». Però els haters van ser molt minoritaris.

La Ludwig Band, lluny de tirar-se enrere i després de tot el suport rebut per la xarxa social, van penjar ahir una fotografia en la qual anunciaven que ja estaven preparant la llista de cançons i demanaven propostes sobre quines havien d’aparèixer al repertori d’aquest recital tant especial. I, tot i que aquesta publicació no va tenir tanta repercussió com l’anterior, els seus seguidors no es van estar de demanar les seves cançons preferides de la llegenda del rock, clàssics com Like a Rolling Stone, Hurricane, Born in time o Just Like a Woman d’entre les més de 75 peticions que van rebre i que ja deuen tenir entre mans.

Del rock clàssic al folklore

La Ludwig Band és un grup de música gironí creat l’any 2017 a Espolla. L’origen del seu nom és un joc de paraules amb el nom del compositor alemany Ludwig van Beethoven. El seu estil s’emmarca en el poc-rock clàssic i el folk català. Tot i ser un grup relativament incipient, el seu àlbum La mateixa sort va ser guardonat com a millor disc de l’any passat pels Premis Enderrock.