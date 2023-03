La Casa Azul, Melendi i Nena Daconte actuaran a la primera edició de l'Idilic, un nou festival que se celebrarà a Platja d'Aro el 28 i 29 de juliol. La Masia Bas, un espai de més de 30.000 m² i amb capacitat per a més de 12.000 persones al dia, acollirà les actuacions, que també inclouen artistes com Danny Ocean, La La Love You, Zzoilo o Maldita Nerea. El cartell també inclou Dani Fernández, Marlena, Pole, Leo Rizzi, Marlon i Pol Granch i hi haurà un espai per a food trucks

"Idilic Festival neix de la unió de tres amics amb un somni en comú, el de crear el festival perfecte al lloc perfecte. Aleix Ramoneda, Joan Sánchez i Dan Hammond han visionat un espai per a la música, la creativitat, l'amistat i la desconnexió, amb el clar objectiu de convertir-se en el place to be de la Costa Brava cada estiu", assenyala l'organització del festival, que té al darrere la promotora The Project, Globents i Why Not Music. Pel que fa a les entrades, dijous 16 a les 12 es posen a la venda una quota d'abonaments reduïda per als dos dies a un preu especial de 39 euros. Totes les persones que s'hagin registrat prèviament a la pàgina web tindran prioritat per ser els primers a comprar, a partir de les 9 de dijous, aquests abonaments amb un preu reduït. Un cop exhaurida aquesta prevenda, els abonaments passaran a tenir un preu de 59 euros en el segon llançament, arribant fins als 89 per als més endarrerits. A més, també es posen a la venda abonaments VIP a 149 euros.