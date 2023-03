Uns 2,8 milions de persones han visitat la casa Salvador Dalí de Portlligat des de la seva conversió en casa museu, ara fa vint-i-cinc anys. Segons les previsions de la Fundació Gala Dalí, l’espai, l’única residència fixa de Salvador Dalí i Gala, assolirà la xifra dels 3 milions de visites durant la temporada 2024-2025. Rep anualment uns 115.000 visitants, ja que cal tenir en compte que per les característiques del recinte, l’aforament és limitat.

Des de la seva obertura l’any 1998 ha generat prop de 23 milions d’euros en ingressos de taquilla i, si bé el visitant va començar sent majoritàriament català, a poc a poc el francès va anar guanyant espai fins a arribar al 43%. Un de cada tres visitants de Portlligat havia estat abans al Teatre-Museu de Figueres.

Pel que fa a les inversions que s’han anat fent a l’espai, des de la rehabilitació i fins a l’actualitat, el president de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader, detalla que pugen als 2,3 milions d’euros. Aquestes inversions, que arrenquen quan el 1993 el Ministeri de Cultura en fa la cessió d’ús a la Fundació Dalí, han permès anar obrint de forma progressiva espais de visita. En aquests anys, s’ha passat dels 522 metres quadrats inicials -al principi només es visitaven les estances interiors, el Pati de les Talles i la piscina- fins als 4.468 actuals, que permeten al públic visitant fer-se una idea de com era l’únic taller estable de Salvador Dalí, l’espai on va viure amb Gala durant cinquanta-dos anys -combinant-ho amb estades a l’estranger- i el paisatge del Cap de Creus, tan present a la seva obra.

Mercader també subratlla la rellevància de la Col·lecció de Portlligat, integrada per 3.000 objectes d’una gran varietat que permeten conèixer millor la manera com vivia i treballava Dalí, des d’obres creades per l’artista a estris de treball, mobles o indumentària, fins a la biblioteca personal del pintor, consistent en 4.300 llibres que es conserven actualment al Centre d’Estudis Dalinians, a Figueres.

Exposició commemorativa

Per commemorar el quart de segle de l’obertura com a espai museïtzat, Portlligat acull fins al 30 de setembre l’exposició fotogràfica Dalí i Gala. La casa habitada, un recorregut que s’inicia a la badia de Portlligat, davant la façana de la casa, i finalitza a la part alta de l’Olivar, on hi ha el garatge que utilitzaven els Dalí.

Concebuda per la directora dels Museus Dalí, juntament amb Rosa Maria Maurell i Maria Carreras, cap de documentació de la Fundació Dalí i membre del Centre d’Estudis Dalinians, respectivament, l’exposició recull dinou fotografies dels Dalí en diferents espais exteriors de Portlligat, captades entre 1930 i 1980.

Les instantànies de Batlles-Compte, Meli, Juan Gyenes, Oriol Maspons, Pietro Pascuttini, Carlos Pérez de Rozas, Ricardo Sans i Robert Whitaker testimonien, segons la Fundació Dalí, «l’atmosfera que hi havia en aquell indret quan Dalí i Gala hi vivien: una casa habitada, també a vegades una escenografia, i per damunt de tot un taller, el sancta sanctorum de l’artista».

Cada imatge va acompanyada d’un codi QR que dona accés a àudios en què es reprodueixen les paraules de Dalí sobre l’univers singular de Portlligat. Les veus són de Jordi Boixaderas, Rob Paterson i Eric Bonicatto.