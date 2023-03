La Schubertíada, el festival de lied i música de cambra a Vilabertran, ha presentat aquest dimarts la 31a edició que rebrà grans figures com Matthias Goerne, Julia Kleiter, Christoph Prégardien, Katharina Konradi, Dorothea Röschmann i Andrè Schuen i els debuts d’Erika Baikoff, Anna El-Khashem i Johannes Kammler. De l’11 al 27 d’agost el festival proposa 19 concerts amb 48 artistes, 21 dels quals s’estrenaran a Vilabertran. El recital inaugural anirà a càrrec de la soprano Erika Baikoff i el pianista Kunal Lahiry el 16 d’agost i tancaran el certamen el Quartet Casals. El festival anirà precedit de quatre concerts centrats en el talent català entre l’11 i el 14 d’agost a Vilajuïga i Castelló d’Empúries.

Segons han explicat, entre les novetats de l’edició de 2023 destaca l’ampliació de l’Acadèmia ‘Lied the future’, un programa que beca vuit joves artistes europeus. En concret, s’ofereix durant tot un any un curs de lied i classes magistrals, mentories en forma d’acompanyament durant quatre mesos a vuit músics becats per part de referents de gran prestigi i una borsa de concerts pels alumnes seleccionats, amb recitals a Vilabertran en el marc de la Schubertíada, així com a Pals, Reus, Manlleu, Valls, Vic, el Cercle del Liceu i Life Victoria a Barcelona, Madrid, Segura de la Sierra i Salamanca.

Els vuit alumnes becats gràcies al programa «Lied the Future» d’enguany són la soprano alemanya Katja Maderer, el painista alemany Amadeus Wiesensee, el baríton alemany Jonas Müller, la pianista alemanya Anna Gebhard, la soprano catalana Elionor Martínez, la pianista suïssa Olivia Zaugg, la soprano catalana Mireia Tarragó o la pianista cantàbrica Carmen Santamaría.

Pel que fa a la música de cambra, el Cosmos Quartet interpretarà el 22 d’agost dues obres de gran virtuosisme i exuberància: els octets de Franz Schubert i l’alemany Jörg Widmann. El pianista Javier Perianes, presentarà el 25 d’agost un programa en exclusiva a Catalunya amb obres de Falla, Albéniz, Debussy i les Goyescas de Granados.

El pianista menorquí Marco Mezquida oferirà el 19 d’agost un programa de piano sol inspirat en l’univers de Franz Schubert. Finalment, el Quartet Casals clourà el festival amb fragments de Lart de la fuga de Bach i l’intens Quartet núm. 14 ‘La mort i la donzella’ de Schubert.

Entre els noms catalans, passaran pel festival el baríton Ferran Albrich acompanyat per Albert Guinovart al piano amb obres de Franz Schubert i Eduard Toldrà i estrenant un cicle de cançons basat en poemes de Joan Margarit (1938-2021) i amb acompanyament de piano i violoncel d’Oriol Prat.