El curtmetratge Takbir, el debut en la direcció del banquer i escriptor banyolí Jordi Calvet, ja supera la trentena de premis en diversos festivals internacionals. Tot i que el gruix dels reconeixements li ha arribat als Estats Units, també han guanyat premis a Espanya, Canadà, Japó, Índia, Marroc, Països Baixos i Itàlia. Els darrers, aquesta mateixa setmana, al festival de cinema de Saint-Mitre-Les-Remparts, on s'ha alçat amb els guardons al millor curt i millor director per Calvet.

Takbir desembarca aquesta setmana al Firstglance Film Festival de Los Angeles. El curt arriba a la cita americana amb set candidatures al millor curt dramàtic, millor director, millor actuació (Iván Hidalgo), millor actor, millor fotografia, millor muntatge i millor disseny de so.

Aquestes nominacions s'uneixen a altres seleccions rebudes les últimes setmanes en festivals com el de Coal City (Nigèria), Minneapolis (EUA), Niça (França), Cannes Continetal (França), Mostra livre (Brasil), el festival de cinema d'Or (Londres, Regne Unit) i el de Cinema del Riu a Pàdua (Itàlia).

El curt, que compta amb actors com Pedro Casablanc, Xènia Tostado, Macarena Gómez o Octavi Pujades, se centra en un escriptor de thrillers sobre terrorisme islàmic -interpretat per Iván Hidalgo- que denuncia a la policia que l'Isis s'ha inspirat en les seves obres per cometre els seus últims atemptats.

Calvet, que també és regidor del PSC a l'Ajuntament de Girona, té previst rodar un altre curt a l'estiu i a més, estudia convertir Takbir en un llargmetratge.