El festival Ítaca torna als orígens portant a les places de Gualta o la Pera músics com The Gramophone Allstars Big Band, Renaldo & Clara o els bisbalencs Fetus, que actuaran en una nit plena de col·laboracions a Corçà. Entre el 8 d’abril i el 2 de juliol, el festival oferirà divuit actuacions en sis municipis empordanesos, estrenant nous escenaris com la platja de Riells, a l’Escala, amb un concert gratuït de Lildami i Julieta per obrir l’onzena edició o el far de Sant Sebastià de Llafranc, on s’ha previst un concert d’Albert Pla, acompanyat d’un tast de vi de la D.O. Empordà i una visita guiada al poblat ibèric.