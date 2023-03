L’Idilic, el nou festival que se celebrarà a Platja d’Aro el 28 i 29 de juliol, ha exhaurit en poques hores els mil primers abonaments a preu reduït. La Casa Azul, Melendi i Nena Daconte són alguns dels artistes que passaran per la Masia Bas, un espai de més de 30.000 m² i amb capacitat per a més de 12.000 persones al dia, que també acollirà les actuacions de Danny Ocean, La La Love You, Zzoilo o Maldita Nerea. El cartell també inclou Dani Fernández, Marlena, Pole, Leo Rizzi, Marlon i Pol Granch i hi haurà un espai per a food trucks.

Els abonaments de dos dies, a un preu a partir de 39 euros, s'han posat a la venda avui a les 12 del migdia, els qui s'havien inscrit prèviament a la pàgina web del festival, però, han pogut accedir, a partir de les 9, a aquesta venda de manera prioritària. En tot just unes hores, s'han esgotat les 1.000 entrades que estaven disponibles a preu reduït. A partir d'ara, es pot aconseguir l'abonament dels dos dies a un preu de 59 euros.

Al darrere d'Idilic hi ha tres amics, que són els artífexs d'aquest nou certamen -Aleix Ramoneda, Joan Sánchez i Dan Hammond-, a més de The Project, Globents i Why Not Music. Asseguren que el festival neix "amb el clar objectiu de convertir-se en el place to be de la Costa Brava durant l'estiu".

Per a aquesta edició, damunt l'escenari hi pujaran fins a tretze artistes. La majoria dels quals, del panorama musical espanyol. Els seus caps de cartell seran Melendi, La Casa Azul, Nena Daconte i Maldita Nerea. La programació també inclou el veneçolà Danny Ocean, el cantant Dani Fernández, la banda madrilenya La La Love You, l'eivissenc Leo Rizzi, el duo Marlena, els asturians Marlon, Zzoilo, Pol Granch i Pole.