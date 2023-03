Temes d’actualitat com la violència masclista o la repressió dels impulsos sexuals, però també propostes que conviden a rellegir el passat i reflexionar sobre la memòria familiar o col·lectiva centraran Mirades’23, el Festival de Fotografia del Baix Empordà. La mostra organitzada de forma bianual per Foto Torroella se celebrarà del 24 de març al 23 d’abril a Torroella de Montgrí, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell i Girona, i presentarà els projectes fotogràfics de disset artistes, tots escollits a través de convocatòria pública.

Amb forta presència femenina, la selecció ha anat a càrrec del jurat format pels fotògrafs Rita Puig-Serra, David Salcedo i Arnau Rovira, entre les 156 propostes rebudes, la majoria procedents de Catalunya (89) i l’Estat Espanyol (55), però també de la resta d’Europa (5) i de Sud-amèrica (7).

Torroella de Montgrí és el centre neuràlgic de la cita i acollirà deu de les disset exposicions programades. Al Claustre del Convent dels Agustins, Paco Poyato presentarà El muro invisible, on rastreja la petjada de l’antic mur de Berlín i Mar Alcalá hi portarà Come y calla, sobre el maltractament animal, mentre que a la Capella de Sant Antoni, Elisa Miralles i Lurdes R. Basoli hi exhibiran #serlobas, un projecte col·laboratiu que vol ampliar l’imaginari corporal de les dones. A la Fundació Mascort, s’hi podrà veure el treball d’Anna Lofi sobre les construccions de pedra seca de l’illa de Menorca, Paredadors i pedrers, en perill d’extinció.

Al Museu de la Mediterrània, s’hi exposarà el projectes de Paula Artés sobre el control de l’estat als ciutadans; Cubil, en què Sergi Batlle que ha resseguit el paisatge familiar recent dels seus avantpassats; Kenya, Alma de Claudia Herrán, sobre tres dones víctimes de violència masclista i el de la danesa Lisa Pram A site of her own, on reflexiona sobre el què aleatori i imprevisible a partir del naixement de la seva filla amb una síndrome rara. Pram, a més, és juntament amb la directora Maria Ripoll, al darrere del documental Cromosoma 5, un film documental que es projectarà al Cinema Montgrí el 21 d’abril.

Al Palau Solterra, seu de la Fundació Vila Casas, s’hi podrà veure el treball de la fotògrafa xilena Inés Molina Navea, Ejercicios mínimos para un jardín de invierno, guanyadora de la VIII Beca Fotogràfica de Foto Torroella, i en el qual busca relacionar l’obra d’art amb l’esdeveniment històric i finalment, a l’antic Garatge Vert, Vicente Paredes hi exposarà SuperEuskadi, un assaig fotogràfic amb obra de gran format, sobre la identitat i la idiosincràsia del País Basc.

A la Bisbal d’Empordà, el festival s’instal·larà al Castell Palau. El mexicà Cristóbal Ascencio Ramos hi portarà La flores mueren dos veces, on reflexiona sobre el suïcidi del seu pare jardiner; Raquel Bravo Iglesias hi presentarà Mato Grosso, un treball de postmemòria que sorgeix a partir de la troballa de l’arxiu fotogràfic del seu pare; Julieta Averbuj hi serà present amb El juego de la madalena, en què també parteix de la figura paterna i, finalment, Javier Talavera, mostrarà Almudena, un treball fotogràfic sobre les làpides del cementiri del mateix nom.

A la biblioteca de Palafrugell, la fotògrafa Laura San Segundo reflexiona sobre les petites diferències provocades pel pas del temps amb One can only give examples of it, i al claustre del Centre Cultural La Mercè de Girona s’hi podran veure dues exposicions més: Los irreprimibles, del mexicà George Ramos, projecte documental sobre els impulsos sexuals reprimits i La liga de la novia del mallorquí Robert Hernández Yustos, un treball sobre el costum de les núvies i la lliga que duen el dia del seu casament.

La inauguració de Mirades’23 tindrà lloc el 24 de març (18.00) al Museu de la Mediterrània. L’endemà, dissabte 25, hi haurà presentacions de les exposicions a càrrec dels seus autors, al matí a Torroella, i a la tarda, a la Bisbal.

A més, el 15 d’abril la plaça de la Vila de Torroella acollirà la Fira de la Fotografia, amb la trobada d’editorials de fotografia i fira de fotografies d’autor i també es presentarà el llibre Waiting Game IllK, del fotògraf català documentalista Txema Salvans a la seu de la Fundació Vila-Casas.