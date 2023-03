Un recital del poeta Enric Casasses serà un dels plats forts de la tercera edició de l’Arrima’t, el Festival de Poesia de Llagostera, que se celebra des d’avui i fins al 23 de març. Una desena d’activitats en espais com la Casa de les Vídues, el Teatre Casino Llagosterenc o la biblioteca Julià Cutiller acostaran de nou la poesia a gent de totes les edats.

Al programa destacat Marrameus i marramaus, un recital del premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Enric Casasses, a la Casa de les Vídues que tindrà lloc demà les 12, així com la fira d’editorials de poesia a la plaça Catalunya aquella mateixa tarda i l’espectacle No sé com gloses al Teatre Casino Llagosterenc.

Diumenge tindrà lloc el taller Caixes de salvament i l’espectacle Blowin i, de nou, es podrà regalar un poema recitat a la porta de casa a càrrec dels actors David Planas i Meritxell Yanes durant les tardes del 20 i 21 de març.

A més, fins al 15 d’abril la sala de Can Roure acull una exposició de poesia visual de Manuel Moranta.