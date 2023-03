La dotzena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) comptarà amb 54 concerts de 22 artistes. S’entendran per quaranta municipis de Catalunya, Andorra i la Catalunya del Nord com ara Alp, Camprodon, Llívia, Ripoll o Sant Feliu de Pallerols. El festival s’inaugurarà el 7 de juliol i s’allargarà fins al 20 d’agost, mantenint el nombre de concerts i incorporant tres nous municipis del Pirineu de Lleida i Andorra.

Després de la bona rebuda de l’any passat, l’organització segueix apostant pels Concerts amb Gust i oferirà nou actuacions al migdia, durant les quals hi haurà una degustació de productes de locals.

En aquesta mateixa línia, hi haurà una quarantena d’activitats complementàries que es duran a terme de forma prèvia al concert per promocionar el patrimoni local, gastronòmic, cultural i natural del Pirineu. Aquestes consistiran, entre d’altres, en visites guiades o passejades naturalistes o amb barca, per exemple.