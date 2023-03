La llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí celebrarà aquest any el desè Berenar Literari, el gran esdeveniment cultural previ a Sant Jordi a l'Empordà. Després de no poder-se celebrar durant tres anys per la pandèmia, la llibreria convoca la desena edició de la trobada d'escriptors, dibuixants, traductors, editors i lectors pel 6 d'abril. La cita, a més, servirà per homenatjar l'escriptor Vicenç Pagès Jordà.

El Cucut de Torroella no celebrarà el Berenar Literari previ a Sant Jordi aquest any Després de l'aturada pandèmica, el Berenar Literari tornarà Dijous Sant, com és habitual, a partir de les 16.30 de la tarda i autors i lectors podran conversar tranquil·lament i compartir impressions i signatures tot fent un mos. En la seva darrera edició, l'any 2019, va congregar un centenar d'autors. La llibreria el Cucut de Torroella reuneix més de 100 autors Homenatge a Vicenç Pagès Jordà El Cucut recordarà durant el berenar l'escriptor torroellenc Vicenç Pagès, mort fa uns mesos, amb qui mantenia «complicitat laboral i personal» des que la botiga va obrir fa 36 anys. «Per a nosaltres, en Vicenç Pagès i Jordà era molt més que un escriptor. Era (és) el nostre escriptor, el nostre amic. Cada vegada que a la llibreria El Cucut hem engegat una nova activitat, presentació de llibre, club de lectura, etc... Ho hem fet amb en Vicenç Pagès i Jordà», assenyala la llibreria en un comunicat. «Hem caminat junts, hem crescut junts, hem gaudit junts dels èxits comuns i hem patit (algunes) decepcions junts. Quan vam celebrar el primer Berenar Literari, en Vicenç es va convertir en un amfitrió més. Era acollidor amb altres escriptors, amb els lectors, amb tots els actors del sector editorial. Sabem que estava orgullós de formar part de la iniciativa i no va fallar mai a un sol Berenar Literari», continuen.