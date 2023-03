El festival de dansa urbana SÓC amplia la programació de la segona edició amb activitats a l'espai públic de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). El certamen es farà aquest dissabte 25 de març i entre les onze del matí i dos quarts de dues del migdia es faran diverses activitats a la plaça de la Vila, com ara una classe oberta de swing, actuacions de dansa urbana i activitats lúdiques. Per altra banda, l'espectacle central es farà a dos quarts de vuit del vespre a l'auditori Espai Ter de Torroella de Montrí. Hi participaran més de 200 ballarins, la majoria d'ells adolescents, de diferents companyies d'arreu de Catalunya. Les entrades per aquest espectacle ja estan exhaurides.

Promocionar la dansa urbana i de fusió. Per aconseguir aquesta fita, part de la programació es traslladarà al carrer. Durant el matí del dissabte 25 de març hi haurà una classe oberta de swing, actuacions de dansa urbana i activitats lúdiques i d'animació per promoure aquest estil de dansa. En aquestes activitats hi participarà l'Escola Municipal de Música i Dansa del municipi.

Al vespre es farà l'espectacle central del festival, a l'auditori de l'Espai Ter. En ell, hi participaran més de 200 ballarins de companyies de diferents punts de Catalunya. La majoria d'ells són adolescents i n'hi ha que són amateurs i d'altres semiprofessionals.

La clausura anirà a càrrec de la companyia Kampai. Es tracta d'un col·lectiu que s'ha consolidat com un referent en dansa urbana i ja han participat al Sismògraf d'Olot i el HOP de Barcelona. El 2020 van rebre el primer premi en dansa urbana del Certamen Internacional de Coreografia de Burgos - New York.

El festival SÓC està impulsat per l'Espai Ter i tres centres de dansa de les comarques gironines amb l'objectiu d'impulsar aquesta disciplina artística. La idea és ser una plataforma on les companyies puguin mostrar la seva creativitat i els últims espectacles. És un espai per visibilitzar el talent emergent que no té de prou oportunitats per exhibir les seves creacions. Al mateix temps, el SÓC busca despertar nous públics per a la dansa urbana.