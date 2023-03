Figueres obrirà la possibilitat de fer visites guiades a la Casa Mas Roger a partir de l'1 d'abril. Es tracta de l'habitatge familiar dels Dalí a la ciutat, on el pintor va passar la seva etapa de joventut i adolescència. L'obertura d'aquest edifici modernista, ubicat a la plaça de la Palmera i que destaca per haver allotjat personatges com el poeta Federico Garcia Lorca i el cineasta Luís Buñuel, permet a l'ajuntament ampliar l'oferta turística. Les visites s'iniciaran el dissabte 1 d'abril a les onze del matí i, de moment, n'hi ha programades per l'1 de maig, el 13 de maig, el 3 de juny i el 25 de juny, però se'n faran durant tot l'any. El preu és de 15 euros per l'entrada general; 10, per la tarifa reduïda i gratuït fins a 10 anys.

La decisió d'obrir al públic l'edifici familiar dels Dalí a Figueres s'ha promogut, segons l'ajuntament, amb un doble objectiu. Per una banda, "es vol mostrar el patrimoni d'aquest habitatge modernista, dissenyat per l'arquitecte Josep Azemar" i, per altra banda, permetre conèixer estances del domicili familiar dels Dalí entre els anys 1912 i 1929, com el terrat de la segona planta des d'on el pintor es va inspirar per a la creació de moltes de les seves obres.