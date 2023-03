El festival Mediterranea aspira a congregar 15.000 persones a Roses amb Quevedo com a cap de cartell. El canari, que ha batut el rècord de ser l’artista espanyol més escoltat en 24 hores de la història, lidera la programació del festival, que inclourà unes seixanta actuacions el 5 d’agost, repartides en quatre escenaris.

El festival, que se celebra a Roses des de l’any 2016, preveu catorze hores de música, en quatre escenaris d’estils diferents, des de les cinc de la tarda i fins a les sis de la matinada següent.

El director del Mediterranea, Narcís Castellà, destaca «el creixement exponencial que està assolint el festival amb cada nova edició, fins al punt que enguany hem augmentat l’aforament a les 15.000 persones». Fa unes setmanes va començar a vendre entrades amb el concert de Quevedo com a reclam, i Casellas destaca que de la venda ja se’n desprén que no només vindrà públic de tot Catalunya, sinó també de fora.

I és que des de l’organització destaquen que un dels punts forts del festival és la seva «programació variada, que abasta un ventall molt ampli de públic, creuant generacions per unir a diferents col·lectius a través de la música».

Això ho permetran quatre escenaris, que busquen atreure «un públic heterogeni i transversal». Per una banda, el Vibra Stage, acollirà reggaeton, trap i altres estils de música urbana i noms com Quevedo o Saiko, destinat al públic més jove del festival. El Remember Stage acollirà artistes de la música electrònica de ball dels noranta i dos mil, el D-Konnect Stage, serà l’escenari techno i comptarà amb l’actuació d’artistes internacionals com ara Cristobal Pesce o Stan Christ i per últim, el NER Stage es dedicarà a la música electrònica i està organitzat per NER, amb una llarga trajectòria en programació de festivals d’aquest gènere musical.