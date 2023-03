El cantant gironí Sergi Pau, conegut artísticament com a Metro, no ha escollit un any qualsevol per tornar als escenaris. El qui va ser un dels MC’s més emblemàtics de la desapareguda formació gironina Geronación, ha tornat coincidint amb el 50è aniversari del naixement del hip-hop, el corrent musical i cultural sorgit oficialment l’11 d’agost de 1973 en una festa al carrer celebrada al barri novaiorquès del Bronx.

Aquest dissabte a la tarda, en el marc del Hip-Hop al Parc, la festa celebrada dins el Black Music Festival a l’Estació Espai Jove de Girona, les rimes punyents i descarades de Metro han tornat a sonar amb més força que mai en directe, davant d’un públic heterogeni entre el qual hi havia tanta gent jove com membres d’aquella crew que seguia al grup gironí en la seva etapa daurada de mitjans dels noranta, en escenaris avui desapareguts com les cases okupes de La Maret de Salt i Les Casernes de Girona, o a l'skatepark del Parc Central. Acompanyat als plats pel malagueny Alfonso Manuel Muñoz Martín «Spanish Fly», Metro ha dedicat bona part de la seva actuació a repassar alguns dels temes emblemàtics del seu antic grup, com Planeta del 1,2 o Terapia de grupo, entre d’altres. En alguns dels talls, l’MC ha estat acompanyat per Apre, exmembre de Geronación. A la part final de l’actuació, també han sonat els seus dos últims senzills, Más fuego i El increíble, publicats recentment per Radio Rahim Records, segell del també excompany de grup Urban Cabezas. El cantant gironí Metro (Geronación) torna al rap «oficialment i de debò» La cita amb els ritmes urbans del Black Music Festival, que aquest diumenge clourà edició amb el tradicional Picnic al Parc Migdia de Girona, l'han completat Senyor Oca, projecte liderat per l’MC barceloní Sergi Sala i Las Ninyas del Corro, col·lectiu format per Felinna Vallejo i Laüra Bonsai que s'ha erigit en poc temps en una de les grans sensacions de la nova escena hip-hop en femení.