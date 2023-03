El coreògraf Pere Faura porta avui al Teatre Municipal de Girona el seu particular homenatge al cineasta i també coreògraf Bob Fosse, Rèquiem nocturn, mentre que el Teatre de Salt acollirà demà Lorca en Nueva York, un tribut de l’actor i director Alberto San Juan a l’autor de Granada.

Faura presenta a Girona una proposta de teatre i dansa de gran format, amb nou intèrprets en escena, la música en directe d’Aurora Bauzà i Pere Jou, i la col·laboració especial de l’actor Francesc Orella. Tot plegat, per donar forma a un espectacle que parteix de la pel·lícula All that jazz, el retrat semiautobiogràfic de Bob Fosse. Com a addicte a les drogues, al sexe i a la feina, va acabar-hi retratant la seva possible mort, un referent que Faura reinterpreta com a ritual fúnebre per reflexionar sobre la vida de la dansa i la bellesa de la mort a partir del moviment, la paraula, la música i la dansa.

La producció, sortida del Mercat de les Flors i reconeguda als premis Dansacat, Crítica Serra d’Or i de la Crítica, es veurà també a Figueres (14 d’abril) i Olot (29 d’abril).

A Salt, en canvi, els protagonistes seran Alberto San Juan i Federico García Lorca. San Juan i una banda integrada per cinc músics seran demà al Teatre de Salt amb Lorca en Nueva York, que pren com a punt de partida les paraules que el poeta va pronunciar en una conferència que va fer el 1930 a la Residencia de Señoritas de Madrid.

Allà va presentar Poeta en Nueva York i va explicar les seves «impressions líriques» després d’un any a la ciutat on va ser testimoni del Crack del 29.