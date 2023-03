La veterana banda barcelonina de punk rock The Capaces, presentant el seu nou àlbum d’estudi, All That Is (Rebel Sound Music, 2023), encapçala la gira de celebració dels vint anys del festival In-Somni, que enguany recupera la itinerància que ja va experimentar entre 2005 i 2012, amb concerts a Barcelona, Tarragona, Lleida i Banyoles.

La gira d’aniversari, que va arrencar aquest passat divendres a la sala Wolf de Barcelona, comptarà amb diferents bandes que acompanyaran als barcelonins en la presentació del seu nou treball. A Banyoles, ciutat on finalitzarà la celebració el divendres 21 d’abril a les 22 h a La Nau, damunt l’escenari també hi passaran els manresans Los Valientes, els empordanesos Sonic Beasts -liderats pel ganxó Xavier Calvet i amb membres i exmembres de formacions històriques com Bad Mongos, Bullitt, Vistalegre, Illinoise i No More Lies- i la jove banda banyolina Distòpic, amb la seva explosiva barreja de metal i punk. Una edició esponjada Per festejar les seves dues dècades de vida, el festival In-Somni ha apostat enguany per celebrar una edició «esponjada», amb diferents concerts que tindran lloc al llarg de l’any. «Amb l’excusa de l’aniversari, se’ns va ocórrer fer aquesta gira. No obstant això, pròximament anunciarem novetats amb vista als pròxims mesos» explica el director del certamen, Jaume Massaguer.