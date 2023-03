El festival de literatura MOT ha tancat aquest dissabte la novena edició, després de dues setmanes d'activitat. Ho ha fet amb 1.760 assistents repartits entre els dos Ver-MOT i les dotze converses que s'han programat a Girona i Olot. Sota el títol 'Pànic. Literatura i por', aquesta edició ha tractat la por des de diversos gèneres literaris. "Hem analitzat la por des de diverses òptiques i perspectives, tant individuals com col·lectives, i l'hem viscuda a través del dolor, la vulnerabilitat, la fòbia, l'angoixa, la malaltia i la mort entre moltes altres", ha detallat el comissari, Àlex Martín Escribà. Autors com Fàtima Llambrich, Massimo Carlotto, Jorge Volpi, Bonnie Jo Campbell o Carlota Pereda han passat per les dues ciutats.

El MOT 2023 ha tractat la literatura com a eina per apropar-nos a les nostres pors sense prendre mal. "Una emoció indescriptible i polimòrfica que es pot experimentar en forma d'angoixa, pànic, fòbia, inquietud, dolor o bé de vulnerabilitat", ha descrit el comissari. Aquesta edició ha destacat també per ampliar les disciplines artístiques, més enllà de la literària, amb la presència de la por al món del cinema, el teatre i la novel·la gràfica. Les directores del MOT, Judit Badia i Glòria Granell, han destacat l'elevat nivell dels escriptors participants i, també, "la bona acollida per part del públic". "Tot plegat ha creat una atmosfera propera a l'escenari i també connexió amb el públic", han dit. Segons detalla l'organització, les enquestes que s'han repartit enguany entre els assistents han revelat que el públic està satisfet amb el programa, que més de la meitat assisteix almenys a tres converses del festival i que hi ha moviment de públic d'Olot cap a Girona i viceversa. A més, asseguren que "gràcies a la varietat de les converses, el MOT 2023 ha guanyat nou públic". En aquest sentit, alumnes d'italià de l'Escola Oficial d'Idiomes de Girona, així com el club de lectura de la Llibreria Linguae de la mateixa ciutat van assistir a la conversa de Massimo Carlotto, després d'haver-ne llegit una obra. Les altres activitats del festival també han tingut una bona resposta per part del públic. Més de 100 persones han assistit als pròlegs de Girona i d'Olot; prop de 300 estudiants han passat per les dues jornades del MOT INS i 500 pel MOT Escoles en la seva primera edició i 100 ho han fet als clubs de lectura 'Llegim el MOT'. I les llibreries que han participat en el festival han tingut "un bon volum de vendes". El festival Mot s’acomiada de Girona amb una jornada criminal i se’n va cap a Olot Ara que s'ha acabat, totes les converses es poden veure al canal de Youtube del festival o des del web La Guia de lectura del MOT 2023, en la qual es recullen les principals recomanacions literàries dels participants de l'edició d'enguany del festival. Festival MOT El MOT és un festival literari organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament d'Olot. Des de fa nou anys, es programa cada primavera amb l'objectiu de fer divulgació literària i acostar a les comarques gironines primeres figures nacionals i internacionals de l'àmbit literari. El festival escull en cada edició un àmbit temàtic, que serveix de fil conductor de l'edició i ofereix una programació d'actes literaris de la mà d'escriptors i intel·lectuals de referència.