Avui és el dia mundial del teatre i, per això mateix, hem de fer-hi referència amb un petit article.

El teatre i les representacions que s'hi duen a terme són art, però malauradament a aquest art moltes vegades no se li dona la cabuda cultural i social que hauria de tenir, però hem de ser conscients que sense ell, la cultura acabarà morint.

Viure en primera persona la representació teatral, l'escenografia, el muntatge i poder ser vist per amics i familiars, és sents dubte un somni complit per pocs. Representar obres literàries antigues, modernes i de nova creació ha de ser tot un espectacle.

Gaudir com a espectador d'aquests moments on podem riure, plorar, conèixer i aprendre no es pot perdre. Així doncs, aquest dimarts a les 19 h podeu anar a veure un assaig obert de la representació 'Noves espiritualitats per a persones atees' de 'Cia Atzucac' al Teatre Municipal de Girona. Aquest assaig és totalment gratuït i només necessita inscripció prèvia a través de la pàgina web del Teatre Municipal de Girona.