La Diputació de Girona ha formalitzat l'adjudicació la direcció del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el Fitag, a la productora Baowatt. Com ja va avançar Diari de Girona, l'oferta de la productora de Quart és l'única que va arribar a valorar la Mesa de Contractació de les dues que s'havien presentat al concurs públic i l'altra, presentada per Escenamateur, la Confederació Estatal de Teatre Amateur, va quedar descartada per un error en la presentació de la candidatura. Aquest dilluns, finalment, la Diputació ha publicat el decret en virtut del qual s'adjudica el contracte de servei per a la direcció del Fitag d'aquest estiu, que se celebrarà del 22 al 26 d'agost, a la productora Baowatt Produccions Oníriques.

La productora de Quart Baowatt gestionarà el Fitag d’aquest estiu La companyia, que es defineix com «una productora d'esdeveniments que dona valor afegit als projectes per tal de dotar-los d'una perspectiva del segle XXI» serà l'encarregada de la direcció artística, la producció, i la dinamització del Fitag un cop l'actor i director Martí Peraferrer, responsable del festival durant divuit anys, deixés la direcció artística del certamen l'estiu passat. Segons constava a l'oferta presentada a la licitació, el director artístic del festival serà Xavier Valentí, codirector del festival Còmic de Figueres; Aram Estiu en serà el director tècnic i David Masgrau el dinamitzador. La Diputació treu a concurs la gestió del Fitag d’aquest estiu per 96.800 euros «Aquesta productora quartenca ha obtingut en el procés de licitació una qualificació molt positiva en els criteris valorats, entre els quals hi havia una descripció tècnica completa i molt detallada del projecte a desenvolupar», assenyala la corporació, que remarca que «la línia definitòria» del festival «seguirà sent la mateixa de sempre: organitzar un festival de teatre amateur per a tota la ciutadania, que obri les portes dels escenaris de Girona i de les comarques gironines al teatre de base». En aquest sentit, el vicepresident segon de la Diputació de Girona i diputat de Cultura, Albert Piñeira, assegura que «gràcies a la tasca, efectiva i compromesa, de l'equip humà que ha gestionat el festival al llarg d'aquests darrers anys, encapçalat per Martí Peraferrer, avui en dia les comarques gironines s'han convertit en un referent internacional del teatre de base». «L'objectiu és seguir el seu llegat, amb el convenciment que, amb l'experiència de la productora Baowatt, el Fitag continuarà recollint èxits», afirma Piñeira sobre la nova responsable del Fitag, una empresa especialitzada en la gestió logística i que té un equip interdisciplinari, que engloba tots els àmbits de la gestió d'esdeveniments.