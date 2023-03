El reconegut il·lusionista francès Jeff Thoussaint, considerat el geni de la hipnosi col·lectiva, obrirà la 12a edició del Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, el FIMAG, que enguany tindrà lloc entre el divendres 2 i el diumenge 4 de juny i que proposarà fins a 70 espectacles professionals de la mà de mags provinents de Rússia, França, Corea del Sud o Suècia, que protagonitzaran la popular Gran Gala Internacional. L’esdeveniment també comptarà, com és habitual, amb el talent local i amb noms mediàtics d’arreu de l’estat com el de Jandro, conegut per la seva etapa com a col·laborador del programa El hormiguero d’Antena 3. Les entrades per a tots els espectacles ja es poden adquirir al web oficial del festival.

«Per aquest any, hem volgut presentar una programació que segueixi el mateix patró que en les darreres, jugant més amb la qualitat que no amb la quantitat» ha explicat aquest dimarts al matí Abel Font, portaveu del FIMAG, durant una presentació que ha tingut lloc a la seu de la Diputació de Girona. Font va recordar que, seguint amb l’estructura habitual, el certamen vol reivindicar el món de la màgia a través de tres blocs principals: la Gran Màgia, la Màgia Singular i la Màgia Popular.

Sobre el primer bloc, centrat en els espectacles de gran format, enguany hi haurà tres propostes que tindran lloc a l'Auditori de l’Espai Ter. La primera, que es podrà veure el divendres 2 de juny, serà l’espectacle L’hipnotista, en el qual el francès Jeff Thoussaint convidarà als espectadors a pujar a l’escenari per tal de ser hipnotitzats. En segon lloc, destaca la Gran Gala Internacional, que enguany portarà fins a Torroella de Montgrí la nit del dissabte 3 de juny el rus Alain Simonov, el francès Jimmy Delp, el coreà Manho Han, el català Dídak i el suec Hakan Berg. El mediàtic Jandro, conegut per haver aconseguit sorprendre personalitats com Will Smith o Tom Hanks com a col·laborador del programa El hormiguero d’Antena 3, clourà la 12a edició del festival el diumenge 4 de juny amb Descabellado.

El festival tornarà a celebrar en aquesta edició la popular «Nit Golfa». Serà la nit del dissabte i tindrà com a protagonista principal el Mag Ramó que presentarà Ramó en acció!. Hi actuarà de teloner el jove Alejandro Barranco amb No te l’esperaves, Premi Magicus de Joves Promeses de Barcelona.

Màgia singular i de carrer

Com en anteriors edicions, el festival donarà sortida a espectacles singulars que tindran lloc en petits escenaris. Sota l’epígraf de Màgia Singular es podran veure funcions al Palau Solterra, a la Casa Galibern, el Museu de la Mediterrània, al pati de l’antic convent de Les Clarisses i el Cine Petit. Així mateix, la plaça de la Vila i altres espais públics del municipi acolliran al llarg del cap de setmana un bon grapat d’espectacles gratuïts i de proximitat.

Una jornada tècnica i de debat

Seguint amb línia engegada fa cinc anys, el festival baix-empordanès tornarà enguany a acollir el FIMAGPro, un esdeveniment que pretén ser una Fira de Programadors, a tall d'aparador de la millor màgia i dels millors espectacles apareguts cada temporada. Fa dos anys, el festival va presentar, en el marc d'aquesta trobada entre professionals i programadors, el primer Catàleg de Màgia Professional de Catalunya, del qual enguany se'n presentarà la segona actualització.

Com a novetat de l'edició d'enguany, el certamen acollirà la primera jornada tècnica i de debat sobre l'estat de la màgia a Catalunya, amb l'objectiu de reivindicar aquesta classe d'espectacle i donar-li un paper més rellevant en l'oferta cultural. A la jornada hi participaran les principals societats de màgia, mags professionals i programadors, per tal de copsar l'estat de la qüestió avui dia. Un dels propòsits d'aquesta trobada també serà generar sinergies entre els principals festivals de màgia que tenen lloc a Catalunya.