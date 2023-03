La compositora i pianista Clara Peya publica ‘Cerebralmente’ (Vida Records), el primer single del seu pròxim disc que parla sobre la bellesa de la imperfecció i que veurà la llum per pròxim mes de setembre d'aquest mateix any. El segell discogràfic destaca que es tracta “d'un projecte molt especial on hi han col·laborat 13 cantants que, amb les seves veus, han donat vida a les tretze cançons escrites i composades per Clara Peya. Hi col·laboren Silvia Pérez Cruz, Leo Rizzi, Salvador Sobral, Albert Pla, Maren, Ferran Palau, Ede, Àlex Serra, Anna Ferrer, Iris Deco, Marina Herlop, Momi Maiga i Pol Batlle.

La cançó ‘Cerebralmente’, amb una base d’atmosfera electrònica, ve acompanyada d'un videodansa dirigit per Ariadna Peya i Jep Jorba i protagonitzat per l’actriu Ariadna Gil. Mostra una dona en crisi que s'enfronta a les diferents parts de si mateixa per acceptar-se i reinventar-se i poder seguir endavant. "Aquesta cançó és una pregària al repòs, a l'evasió, al descans, a la necessitat de fer un stop, de respirar... totes elles accions revolucionàries en els temps en què vivim", assenyala la compositora. Clara Peya torna amb un nou treball discogràfic dos anys després de la publicació de ‘Perifèria’ (Vida Records), que inclou cançons destacades com ‘Mujer frontera’ o ‘Ni el mar’.