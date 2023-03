El trio barceloní Las Marikarmen és el cap de cartell de la festa Transmaricabollo, un esdeveniment inclusiu que té per objectiu donar visibilitat a la diversitat, el show i la música LGTBIQ+, i que aquest divendres a la nit, a partir de les 23.30 h, celebrarà a la sala La Mirona de Salt la seva quarta edició. La cita també comptarà amb els espectacles de Lily Polyester , Chichi James, Medusa & Poosa, Patrick Horny i les sessions de Dj Dadaa i Dj Alex Gruess.

Organitzades per l’Espai LGTBI de Girona i La Mirona, les festes Transmaricabollo segueixen la línia de cites com la històrica Churros con Chocolate, que té lloc des de fa anys els diumenges a la tarda a la sala Apolo de Barcelona. «L’eix transversal és la música. Tot comença amb un concert d’artistes LGTBI. En aquesta ocasió portem a Las Marikarmen, que és una formació que es mou per Barcelona i que proposen un espectacle molt transgressor que segur que sorprendrà» explica Daniel Sánchez, activista de l’Espai LGTBI de Girona i un dels promotors d’aquestes festes. Les festes també inclouen espectacles de dragqueens i dragkings.

Segons explica Sánchez, la idea d’engegar aquestes celebracions va sorgir després que des de l’Espai LGTBI s’adonessin de la necessitat de trobar un espai inclusiu per a tots els membres del col·lectiu. Des de la direcció de La Mirona, una sala que treballa «molt dur des de fa temps en aquest sentit», van rebre ràpidament tot el suport. En la seva opinió, ara mateix «falten espais d’oci per al col·lectiu LGTBI» a les comarques gironines, atès que els que hi havia han anat tancant.

Un balanç molt positiu

Des de l’organització de la cita, fan «balanç molt positiu» de les tres edicions celebrades fins avui i l’assistència «va a l’alça». Així mateix, Sánchez també assenyala que, tot i que sovint és difícil estirar el públic barceloní, cada vegada van notant més presència de gent de fora de les comarques gironines. Així mateix, l’activista i membre de l’organització també apunta que, malgrat ser una festa dirigida especialment a la comunitat LGTBI, és freqüent l’assistència de persones que no en formen part. «Ve molta gent que simplement té ganes de veure coses noves i gaudir de la festa en un espai lliure i segur» assegura.

La quarta edició de la festa Transmaricabollo coincidirà, a més a més, amb el Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere. Des de l’Associació Trans de Girona han organitzat un acte reivindicatiu, aquest divendres entre les 19 h i les 21 h a la plaça del Vi, en el qual llegiran un manifest i hi haurà micro obert. Per Sánchez, la festa de La Mirona, on aquest col·lectiu també realitzarà alguna acció, serà ideal per finalitzar amb la commemoració del dia.