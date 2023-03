«Sóc medieval, vaig néixer a pagès i allà tot era d’una altra època»

El garrotxí Salvador Vergés presenta aquesta tarda (19h) a la Llibreria 22 el seu llibre «Els pergamins de l‘Alguer», Una novel·la historica ambientada a l’Empordà del segle XIV

Per què no es dedica a badar, com fan tots els jubilats?

Mentre treballava ja escrivia una ica, però mai havia escrit cap novel·la. Ara tinc temps, i faig el que més em satisfà. Per escriure aquesta he estat diverses vegades a l’Alguer. Per escriure l’anterior, que transcorria a Montmarte, vaig estar a Montmartre. A més, m’agrada viure les situacions. Si m’ho invento, tinc la sensació que no és creïble.

O sigui que si hi ha escenes de sexe al seu llibre vol dir que les ha viscut?

No, que a això no m’hi dedico (riu)! Potser si un dia escric de sexe, sí, però de moment no ha sigut el cas. El que he fet ha sigut anar en vaixell de vela fins a l’Alguer, amb els meus fills. Cinquanta hores de viatge. I he estat a tots els llocs de l’Alguer que surten al llibre.

Però la protagonista és una dona, i a vostè no li veig aspecte de senyora. Tot i que avui el canvi de sexe és fàcil.

He, he, de moment no, és una de les poques coses que tinc clares. Si no ho tingués clar, ja li diria. Potser perdo el sexe, però la idea no. El que sóc, és medieval.

Perdó?

Vaig néixer a pagès, el meu avi feia servir una llauna romana com les de dos mil anys abans. A pagès no hi havia evolució, tot era d’una altra època. A casa no hi havia un sol llibre, ni un. Tot el que podia llegir era un calendari, encara el recordo: «Piensos Pinos, alimenta a los tocinos».

Quan treballava ho feia en una empresa d’etiquetes autoadhesives. Un llibre també ha d’enganxar?

Per anar bé, sí, també hauria de ser autoadhesiu. Em penso que som més els que escrivim que els que llegeixen. A mi m’agrada fer totes dues coses.

A un escriptor desconegut li és més difícil editar?

Un escriptor mediàtic potser ven deu llibres i jo en venc un, però no em crec que el seu estigui deu vegades més ben escrit. El que passa és que ell té més suport.

Un escriptor mediàtic potser ven deu llibres i jo en venc un, però no em crec que el seu estigui deu vegades més ben escrit

Per què parla del mar un tio de la Garrotxa?

Ja ho pot ben dir. Quan l’aigua m’arriba als genolls ja perdo la respiració. Em penso que no m’he ficat mai ni en una banyera, a la dutxa i prou. És terrible.

Acollonit devia estar, durant la travessa a l’Alguer.

Molt, molt. Vaig intentar dormir, perquè en cinquanta hores ho has de provar, i en canviar el vent vaig anar contra les potes de la taula. En arribar a l’Alguer em vaig anar a curar i em van dir que els repobladors arribaven en millors condicions que jo.

No va passar el Cap d’Hornos, home.

Vam quedar agafats en una xarxa furtiva enmig del mar. Hi havia una fondària de cap a dos mil metres, això espanta. Els meus fills em van dir que era igual, que a partir d’un metre, per mi era tot el mateix. Els que no creuen en Déu, aprenen a resar anant en vaixell.

També devia estar a Sant Pere de Rodes, ja que surt al llibre.

Diuen que en Maragall hi va trobar la sirena i el pastor, en uns capitells. Deu ser mentida, com tot. Jo poso en dubte totes les coses que explica la història. Per això m’agrada Pompeia, allà el Vesuvi hi va posar un llençol negre, i tot el que en treuen de sota és autèntic.

Els capellans ho tenen sempre solucionat. Si plou, diran «Veus?, la Verge». I si no plou, diran que no han resat prou.

Ja que el veig posat en coses de religió: donarà resultat treure la Verge perquè plogui?

Els capellans ho tenen sempre solucionat. Si plou, diran «Veus?, la Verge». I si no plou, diran que no han resat prou.