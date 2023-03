La Fundació Antoni Tàpies commemorarà el naixement del pintor del 13 de desembre de 2023 i el 13 de desembre de 2024 amb «un programa coral i internacional que sumarà noves veus al relat de Tàpies» i en reivindicarà la vigència amb quatre exposicions i un film rodat pel realitzador banyolí Albert Serra. La commemoració de l'Any Tàpies, que porta per lema «Tàpies viu. Viu Tàpies», arrencarà amb una intervenció lumínica a la façana de l’edifici protomodernista d’un raig de làser sobre un domàs i acabarà amb la projecció del film d’Albert Serra el desembre de 2024. Segons ha detallat la fundació, la pel·lícula del cineasta s’interessarà per la vessant mística i material del pintor. La fundació ha donat total llibertat creativa al director «sense límit de metratge». «Hi haurà elements abstractes i figuratius», asseguren des de la Fundació Antoni Tàpies.

En roda de premsa, els responsables de la programació de l’Any Tàpies han avançat les primeres activitats de la commemoració. Han explicat que es busca reivindicar un pensament del pintor que “encara és vigent” perquè va anticipar problemes que són patents a la societat de l’actualitat. De fet, un dels objectius de la Fundació Antoni Tàpies és tornar a “reconnectar” l’artista amb la ciutadania. Fruit de la globalització i de la nova societat de la immediatesa, els responsables de la institució han percebut cert “oblit” cap a la figura del pintor. “Tàpies no té un Estat al darrera. Té un país i una ciutat”, han recordat. Per això, han destacat que si amb l’Any Tàpies es pot tornar a “reconnectar” amb l’opinió pública més propera “ja haurà valgut la pena”. Les quatre exposicions que s’oferiran a la Fundació Antoni Tàpies abordaran línies d’investigació poc estudiades com el vincle entre l’obra de Tàpies i la tradició japonesa i les connexions que es donen entre l’art i la ciència posant l’obra de l’artista com a teló de fons. Al marge d’aquestes quatre exposicions, el Museu d’Història de Catalunya programarà del juliol del 2024 al 12 de gener de 2025 Tàpies. Art i activisme, sobre el compromís social i polític del pintor. Al llarg de l’Any Tàpies, també hi haurà Tot Tàpies, una mostra itinerant a les Biblioteques Públiques de Catalunya que donarà a conèixer el pintor i la seva obra. El proper curs escolar 2023-2024 es desplegarà un conjunt d’activitats al conjunt de comunitat educativa amb eines i recursos perquè els centres del país puguin sumar-se a l’efemèride i portar l’obra i el pensament de Tàpies a les noves generacions. Finalment, la fundació convidarà professionals del sector cultural de renom i veus emergents per representar i interpretar el món de Tàpies. Alguns dels convidats seran la periodista cultural Rita Roig i la prescriptora cultural i influenciadora Juliana Canet. Al llarg d’aquest any, la fundació preveu impulsar altres activitats a nivell internacional i nacional que encara no ha avançat. Això si, han explicat que vetllaran per teixir una xarxa de relacions i complicitats amb el MNAC, MACBA, la Filmoteca de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu, La Fundació Suñol o la Fundació Victoria de Los Ángeles, entre d’altres. Nova direcció de la fundació, properament Duran la roda de premsa han explicat que en els propers mesos la Fundació Antoni Tàpies hauria de comptar amb un nou director o directora després d’una temporada amb el lloc vacant. La comissió d’experts que lidera el procés de selecció ha rebut “més candidatures de les que s’esperaven”. D’una vintena de currículums “bons” s’espera comptar amb dos finalistes abans de l’estiu. La convocatòria va arrencar l’1 de setembre de 2022.