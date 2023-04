La festa de Buhos va posar en marxa ahir l’onzena edició del festival Strenes, que arrenca amb més de 15.000 entrades venudes i set concerts amb les entrades exhaurides. Pel director del festival, Xavi Pascual, les expectatives són altes, perquè les xifres de vendes són «un molt bon indicador, a nivells prepandèmics» i bona part dels plens, com els doblets de Joan Dausà i Els Amics de les Arts a les escales de la Catedral o el de Sílvia Pérez Cruz al Teatre Municipal, van esgotar les places «fa molts dies, cosa que vol dir que en realitat, es podrien haver venut moltes més entrades».

En total, el certamen ha posat a la venda 20.400 entrades a Girona i 6.000 a Barcelona, de les quals ja s’han venut 15.000, penjant el cartell d’aforament complet en concerts com els de Luz Casal a l’Auditori, de Triquell al Municipal i de The Tyets i Lal’Ba a La Mirona de Salt, «una de les sorpreses d’aquest any, perquè exhaurir a La Mirona és molt complicat».

«La darrera vegada que van venir The Tyets van vendre unes 300 entrades, aquest any, 1.700», assenyala el responsable del certamen, que ho considera un exemple de «l’aposta pels grups emergents i l’acompanyament que fa el festival en tota la seva carrera musical».

«Els Catarres, Judit Neddermann... són artistes per qui vam apostar des de l’inici i que amb els anys hem passat de programar-los en bars per a 50 persones a que puguin fer l’Auditori», diu Pascual sobre els criteris de programació del festival, en què es combina «caps de cartell que presenten novetats amb l’olfacte de trobar noms que despunten i que poden acabar sent referents».

En aquest sentit, recomana seguir la pista de Socunbohemio i Ven’nus, que seran a les escales de Sant Domènec dins la programació gratuïta -el 30% del total, perquè s’ha ampliat respecte l’any passat- i que «en els darrers mesos s’han consolidat com a artistes destacats de l’any».

Electrònica i música festiva

El tret de sortida del festival el va donar Buhos en un Auditori ple de famílies entregades. La banda de música festiva presentava el seu nou treball, acabat de sortir del forn, en què guanya pes l’electrònica sense oblidar l’esperit festiu marca de la casa que va fer aixecar els culs de tota la platea.

Novetats com Els millors moments de la vida, que va obrir la vetllada, o Cerca de ti, van trobar espai en un repertori farcit dels temes més coneguts del grup, com Mil batalles, Connectats o ja en el tram final, Volcans i El dia de la victòria.

El colofó va ser La nit està que crema, la cançó que dona nom a l’àlbum que acaben de publicar i que sintetitza bé el que el grup ofereix al seu públic. A Girona, la nit va treure fum des del minut 1.

El primer cap de setmana de l’Strenes continua avui amb l’actuació de Judit Neddermann a l’Auditori i un tribut a Daft Punk, a La Mirona.