El temps no minva la grandesa de la figura de l’escriptora Caterina Albert Paradís. Tot al contrari. Molt ajuda els esforços que es fan des de l’Escala per projectar el seu nom. Així, per exemple, aquest cap de setmana, la Càtedra Víctor Català d’estudis sobre el modernisme ha organitzat una taula rodona entorn de les traduccions que ha generat l’obra de l’escalenca i avui s’inauguren els jardins del Clos del Pastor, acabats de rehabilitat, tot presentant el llibre Petita història de Caterina Albert i Paradís. Víctor Català escrit per Lurdes Boix i il·lustrat per la incombustible Pilarín Bayés. Ambdues creadores seran presents a l’acte, obert a tothom.

El Clos del Pastor és una casa i jardí que Antònia Bartomeu i Baró, de Reus, va donar a l’escriptora en reconeixement de la seva activitat literària. Durant dècades, el seu nebot Lluís Albert i família hi van viure i van mantenir-lo obert al públic. Fa uns pocs anys, Albert va cedir-lo a l’Ajuntament i ara es culmina la tercera de les quatre fases de rehabilitació que acabaran amb la museïtzació de l’espai interior. Aquest diumenge, doncs, s’aprofita per inaugurar els jardins amb la presentació d’aquest conte que serveix, segons Boix, per «fer més accessibles els fons del museu, és a dir, per a tots els públics». Ja tenien en ment fer un conte de Caterina Albert i veient l’èxit de l’anterior –Petita història de la Festa de la Sal– van decidir posar el fil a l’agulla tot coincidint amb l’elaboració d’un vídeo que s’estrenarà quan obri les portes el museu. En el conte, protagonitzat pels reconeixibles dibuixos de Pilarín Bayés, és la mateixa Caterina Albert la que narra la seva existència i el vincle amb el món literari. El conte s’ha editat en català i les versions en castellà, francès i anglès es poden descarregar amb un QR. Taula rodona L’altre acte vinculat a l’escriptora tindrà lloc va tenir lloc ahir al migdia a l’Alfolí de la Sal. Es tractava d’una taula rodona que vol donar visibilitat a la tasca de les traductores, sobretot aquelles que s’han encarat els darrers anys amb els textos de Caterina Albert. Es tracta de Nicole d’Amonville, que ha traduït la novel·la Solitud (Soledad, Trotalibros, 2021) i el recull de relats La púa de rastrillo (Club Editor, 2021), i Lourdes Sánchez, que ha traduït el monòleg La infanticida en una versió bilingüe català/castellà (Esdrújula Ediciones, 2022). La tercera veu, i qui va conduir la taula, és la directora de la Càtedra Víctor Català, Margarida Casacuberta. En aquest sentit, la xerrada va posar de manifest com, en els darrers anys, s’han publicat diverses traduccions al castellà d’obres de Víctor Català, que han contribuït al coneixement de l’obra de l’escriptora entre nous públics lectors. Un nou aire per a «Solitud»