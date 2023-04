El mediàtic contratenor Jakub Jósef Orlinski, intèrpret destacat de l'escena clàssica en part per la seva habilitat amb les xarxes socials i per les seves facetes de ballarí de breakdance i model, encetarà demà a la tarda la primera edició del festival de Pasqua de Peralada, una «extensió» del certamen d’estiu, explica el seu director Oriol Aguilà, que vol desestacionalitzar la «saturada» oferta cultural de la Costa Brava.

Amb l’aposta per Orlinski, una jove estrella de la lírica de 32 anys, el festival fa «tota una declaració d’intencions» per atreure el jovent cap a la clàssica, explica Aguilà, amb propostes que «s’obrin a nous públics i que, amb la seva excel·lència artística, cuidin també els més fidels al festival».

Aguilà confirma que les properes edicions estan garantides i que, si bé no tindrà la Setmana Santa com a eix temàtic, el nou festival tindrà en compte l’«espiritualitat» de la Pasqua i la seva relació amb la música, encarnada aquest any per Ofici de tenebres de Divendres Sant del quartet Cantoria.

Acompanyat per Il Giardino d’Amore dirigit per Stefan Plewniak, el polonès debutarà a Peralada amb Héroe!, un espectacle amb àries de Händel i Vivaldi amb el qual aspiren a convertir el públic en «una part activa del concert».

I és que Orlinski considera que cal fugir d’estereotips i encotillaments, i si cal, deixar que el públic interrompi les actuacions amb aplaudiments de forma espontània, com es feia durant el Barroc, sense la rigidesa que s'atribueix actualment a la música clàssica.

L’intèrpret considera que no és una música «per a classe alta» i que pot connectar molt amb els joves, perquè en el fons, és una via per a transmetre emocions.

«Una emoció com l’amor, que és el que transmeten les peces, era la mateixa fa quatre-cents anys», assegura. «Quan fem aquestes obres, aquest sentiment és viu i és palpable», assenyala, per explicar com aconsegueix connectar amb les noves generacions.

Del mateix parer és el violinista i director Stefan Plewniak, amb qui treballa des de fa tretze anys i té una connexió que «es nota a l’escenari». Com Orlinski, considera que el principal repte és dur als joves «al primer concert» de música clàssica, perquè descobreixi que hi ha «una bellesa» que «és per a tothom».

En aquest sentit, destaca l’avantatge que suposa la tecnologia, que permet «apropar-te al públic d’una altra manera» i centrar-se en «tribus o grups de seguidors» que els han elegit «de veritat». «Potser és menys gent, però és un públic que et segueix amb convenciment», diu.