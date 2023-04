Toni Aira ha presentat a Girona «Cos a terra», una novel·la de misteri i humor. Un acte d’enganxada del cartell inicia una nova campanya electoral, però en aquesta ocasió quedarà tenyida de sang i esquitxada per una llarga llista de sospitosos

«Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros». Encara és vigent la frase de Pío Cabanillas?

La frase és eterna. Des de Juli Cèsar a Pedro Sánchez, ho poden corroborar.

En política més que en cap altre lloc?

He vist més punyals que volen al periodisme i a la universitat, que en política.

Pertany a aquesta «aristocràcia dels totòlegs» de què parla en el llibre?

Sóc massa republicà per pertànyer a cap aristocràcia. Com a molt, i a tot estirar, formaria part d’una oligarquia.

Però sí que deu ser un totòleg, perquè a les tertúlies opina de tot.

Jo vaig ser fa anys dels primers a dir que no sé de tot. Per això en alguns temes no m’hi poso. M’agrada sobretot parlar de política, que des de jovenet és el que més remeno, però si em fan parlar -per exemple- de successos, faig un pas al costat.

Què vol dir ser tertulià?

Ser tertulià no és el mateix que ser periodista. Ser tertulià ho agafo en positiu, per mi vol dir tenir un criteri i tenir també ganes de compartir-lo. Una altra cosa són els que fan de tertulians i ni tenen criteri ni gaires ganes de compartir res, sinó només que els escoltin.

N’hi ha gaires d’aquests?

Uns quants, i alguns els mato a la novel·la.

Assessor -com el protagonista- és la millor feina que mai s’ha inventat?

Abans estaven més ben pagats, eren pocs i tocava més a repartir. S’ha professionalitzat molt i ara toca a repartir entre més. És com tot, hi ha inflació d’assessors.

Un assassinat faria més interessants les avorrides campanyes electorals?

Serien més dramàtiques, menys pròpies del nostre entorn-balneari.

Quin gran líder actual «té els ous com un piano»?

Potser per trobar líders tan testosterònics com el de la novel·la hauríem d’anar al passat. En Fraga quan deia «la calle es mía», o en Felipe González, al qual en Benegas s’hi referia com a Déu. O Pujol, que era el que era. O en Pasqual Maragall. Ja no queden líders d’aquests.

Encara serveixen d’alguna cosa les campanyes electorals?

Són com la festa major de la política. Una accentuació de coses que passen la resta de l’any, un excés que tothom sap que és un excés. Haurien de servir d’al·licient per anar a votar, el problema és que sovint serveixen més de dissuasiu.

Els partits són màquines de filtracions?

Totalment. Un any hi vaig estar i vaig descobrir que si hi ha res que filtri tant o més que el Barça, és un partit polític. I miri que al Barça filtra fins l’apuntador. Per sort, tant en política com al Barça era com un turista que passava per allà, sabia més aviat poc. Això que m’emporto de bo.

La política catalana no mereix una sàtira perquè ja ho és en si mateixa?

El meu llibre sembla una sàtira, però quan el llegeixin polítics, periodistes i tertulians, veuran que és un retrat de la realitat.

S’hi reconeixeran?

Molts ja s’hi han reconegut. Per aconseguir que encara em convidin a algun sopar o algun còctel, m’escapo dient que cap personatge és cent per cent ningú.

Cosa que és mentida, suposo.

És clar.

Qui guanyarà les eleccions?

Per acabar amb en Pío Cabanillas: «No sabemos quiénes, pero vamos a ganar».