El Festival de Peralada ja no és només sinònim d'estiu des d'aquesta Setmana Santa. El certamen estrena aquest dijous una "extensió" amb l'edició de Pasqua que s'enceta amb una actuació de primer nivell dedicada a la música barroca i amb un ple absolut. El contratenor polonès Jakub Józef Orlinski, acompanyat de l'orquestra Il Giardino d'Amore sota la direcció d'Stefan Plewniak, ha ofert un programa variat de grans obres de Vivaldi i Haendel sota el títol de 'Heroe!'. El director del festival, Oriol Aguilà, diu que el certamen era "un somni de l'equip" i que s'estrena amb pràcticament totes les entrades venudes.

Nascut a Vasòvia fa 30 anys, s'ha convertit ràpidament en un dels intèrprets més reconeguts de l'escena musical clàssica internacional. I no només per les seves aptituds sobre l'escenari sinó també per la seva capacitat de connectar amb un públic que encara veu amb certa distància aquest estil musical: el jove.

A la presentació de la seva actuació, de fet, el propi Orliński assegurava que molts encara consideraven el barroc com a "classista" i no es tenia en compte que, a la seva època, era com el pop actual on la gent menjava i bevia als concerts.

Amb l'objectiu de normalitzar-ho i d'acostar-ho a les noves generacions, Peralada ha volgut convertir l'actuació en tota una declaració d'intencions. "Tenim un públic molt fidel i a ell li dediquem aquest festival però és veritat que la lírica busca noves formes de posar-se al dia i Jakub n'és el màxim exponent", assegura Aguilà.

La del contratenor és la veu més aguda a la qual un home pot arribar. Fa tres segles ho era la dels 'castratrati'. De fet, sovint, es compara Orliński amb aquesta figura. La seva versatilitat, però, va molt més enllà i no només acosta les àries barroques a l'època moderna sinó que també és un gran apassionat del breakdance, un estil amb el que ha guanyat diverses competicions.

Equilibri entre tradició i modernitat

Tradició i modernitat s'uneixen en un únic personatge, tot i que ell ha assegurat en alguna ocasió que "hi ha molt de 'breakdance' vocal en la 'coloratura' de Vivaldi i Händel", dos dels autors que ha interpretat en el concert inaugural.

Orliński ha començat la seva actuació poc després de les set de la tarda, a l'església del Carme. Davant de més de 200 persones, el contratenor acompanyat de Il Giardino d'Amore -que ha tocat de memòria i sense partitures-, l'ha obert amb una peça de Vivaldi, 'Olimpiade'.

El concert, que s'ha dividit en dues parts, ha anat combinant obres dels dos compositors. Entre elles, 'Sento in seno' o 'Il Giustino' de Vivaldi però també algunes peces molt aclamades de Haendel com 'Torna sol per un momento', 'Stille amare' , 'A dispetto d'un volto ingrato', 'Agitato da fiere tempeste o 'Furibondo spira il vento'.

Tres dies de concerts

La programació continuarà aquest divendres 'La Giuditta' d'Alessandro Scarlatti i la formació polifònica Cantoría amb 'Ofici de Tenebres de Divendres Sant' i es clourà dissabte amb un recital líric de Freddie de Tommaso.

Aguilà es mostra satisfet amb el ritme d'entrades venudes. De fet, el concert inaugural ha fet un ple absolut i per a la resta, queden poques entrades. "Era un somni que teníem, seguint l'estela d'altres festivals", assegura Aguilà.