El 2012, enmig d’aquella fictícia guerra, mai declarada ni assumida pels seus protagonistes, Manel i Els Amics de les Arts, la cançó d’una jove i desconeguda banda barcelonina va començar a sonar amb força a les principals ràdios catalanes. La seva melòdica tonada era enganxosa i la lletra, molt quotidiana, fàcil de memoritzar. Es tractava de Pa amb oli i sal, un tema que va posar sobre el mapa de l’escena catalana els Blaumut, un grup format per músics amb dilatada experiència musical que tot just donava els seus primers passos. Aquell èxit va suposar, al costat de la cançó Bicicletes, l’inici d’una reeixida trajectòria que, al llarg de deu anys, ha donat com a fruit cinc àlbums incloent aquell debut, El Turista, publicat aquell mateix 2012.

Coincidint amb el desè aniversari de la gira de presentació del seu bateig discogràfic, el 2013, la banda formada actualment per Xavi de la Iglesia, Oriol Aymat, Vassil Lambrinov, Manuel Krapovickas i Toni Pagès -que va entrar al projecte fa uns anys per substituir al bateria original, Manel Pedrós- s’ha proposat el repte de celebrar-ho d’una manera especial. Aliant-se amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB), Blaumut oferirà quatre actuacions en les quals adaptaran part del seu cançoner en format simfònic. La gira arrencarà el pròxim 4 de maig al Palau de la Música de Barcelona, dins el festival Strenes, i aterrarà a l’Auditori de Girona el 13 de maig. A l’estiu, l’espectacle es podrà veure al festival Jardins de Terramar de Sitges (6 d’agost) i al de la Porta Ferrada de Sant Feliu Guíxols (10 d’agost).

«L’Oriol, que toca el violoncel, i jo, que toco el violí, ja veníem d’aquest molt de l’orquestra. Ens atrau molt aquesta sonoritat. De fet, l’Oriol, que fa els arranjaments de corda, ja acostuma a donar-los un toc simfònic habitualment» explica Vassil Lambrinov sobre aquesta gira de celebració que, després dels quatre concerts simfònics, continuarà amb altres actuacions en format banda per diversos punts de Catalunya. «El fet que part del nostre cançoner ja estigui concebut amb una sonoritat molt simfònica, ha fet que el procés hagi resultat bastant orgànic» manifesta per la seva banda el cantant, guitarrista, pianista i compositor del grup, Xavi de la Iglesia, que també recorda que el 2014 ja van portar la seva música al format simfònic amb El Turista Simfònic, acompanyats de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC). No obstant això, en aquella ocasió van ser 30 músics sobre l’escenari i, en aquesta ocasió en seran 50, motiu pel qual, el repte és ara «encara més gran».

També sobre aquest espectacle, que han titulat Blaumut 10 i que ja ha aconseguit exhaurir entrades tant a Barcelona com a Girona, Lambrinov destaca que van quedar «gratament sorpresos» quan, després del primer contacte amb la JOSB, «el director ens va explicar que ell mateix s’havia sorprès de veure com molts membres de l’orquestra, que tenen uns 19 o 20 anys, ja coneixien el nostre repertori».

«Una experiència molt intensa»

A l’hora de valorar com ha estat aquesta primera dècada de carrera, el cantant i el violinista coincideixen a definir-la com «una experiència molt intensa», tant en el sentit artístic i musical, com en l’humà. «Vam començar fent un grup entre amics, sense gaires pretensions. Vam publicar el primer disc per passar-ho bé, pensant a fer algun concert en algun bar de tant en tant i poc més. De cop i volta, això ens va petar a la cara. Anàvem sempre corrent darrere el que estava passant» resumeix De la Iglesia, que considera que el fet que avui encara molta gent els conegui per aquells dos primers grans èxits «és molt normal». «És brutal que la gent s’hagi fet seves les nostres cançons» assevera.

Amb cinc àlbums publicats i centenars de concerts a les seves espatlles, Blaumut és avui un grup que poc té a veure amb el que va començar. «No hem deixat d’evolucionar mai. La nostra música reflecteix tot aquest aprenentatge. De fet, vam poder enregistrar el darrer disc -Olímpica i Primavera (2022)- cadascú des de casa seva perquè ja ens coneixem molt» apunta el cantant i compositor del grup, que confessa que té molts temes nous que, en algun moment, poden arribar a formar part d’un nou àlbum, tot i que ara mateix estan centrats en la gira d'aniversari.

Preguntats per si se senten part de la nova escena del pop català, sorgida sobretot en aquesta última dècada, Lambrinov considera que el seu èxit és en part «gràcies a pioners com Manel o Els Amics de les Arts», entre altres. «Val a dir que entre aquell Sant Jordi de Sangtraït, Els Pets, Sopa de Cabra i Sau, en plena era del rock català, i l’explosió de Manel, va haver-hi un buit brutal. Nosaltres estem per sort en aquesta segona onada» afegeix De la Iglesia.