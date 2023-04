Una figura humana de cera de l’escultor Gerard Mas que es consumeix durant tres dies per evidenciar la caducitat de la vida; la bola de discoteca més gran de la península, dansant al ritme d’un so atmosfèric, tot pensat pel polifacètic Xavi Lloses o una gran onada de corall, resseguint les formes del mar, construïda amb l’ajut de tothom, són algunes de les propostes que es poden veure en la segona edició del LumLab, el festival de la llum de Sant Feliu de Guíxols.

Des de divendres i fins avui, la ciutat s’ha omplert de visitants al vespre, i sobretot a la nit, per veure les instal·lacions que s’han ubicat tant espais interiors com a l’aire lliure. Artistes com el prestigiós estudi Nueveojos i creadors ganxons com Lloses, Mas o el col·lectiu Mascanada6 han jugat amb la llum, el color, el so i el mar per construir ambients i propostes artístiques, algunes ideades expressament per a l’ocasió.

És el cas de Tres dies de combustió, una gran escultura de Gerard Mas que evoca la vida efímera i que crema des de divendres a l’Antic Hospital de Sant Feliu. La peça forma part d’una mostra més àmplia, Viatge efímer, comissariada pels divuit alumnes de segon curs de Batxillerat Artístic de l’Institut Sant Elm, que l’han organitzat des de zero.

O de l’Univers que Xavi Lloses ha construït al Casino de la Constància: cinc grans boles de discoteca suspeses en l’aire, fent giragonses mentre fan sonar bols tibetans mitjançant masses de fusta, provocant una curiosa atmosfera amb múltiples raigs lumínics i un so hipnòtic.

Lola Solanilla, en canvi, proposa la creació col·lectiva d’un mar de corall fluorescent a la badia de Sant Feliu. Des de divendres, els visitants col·laboren amb l’artista plantant uns 21.000 elements que reflecteixen amb llum ultraviolada, per fer d’un segment de la platja una gran onada del color del corall.

I és que el mar és el gran protagonista del festival, a banda de la llum, amb activitats com l’espectacle inaugural, divendres a la nit, que va implicar la participació d’una trentena de barques de l’associació Llop de Mar, El Fortí i el Club Nàutic, disseny d’il·luminació d’Andreu Fàbregas i música de Xavi Lloses, sota la batuta de Nueveojos, que també planteja una intervenció lumínica des del far, banyant de llum i color els blocs de ciment que l’envolten.

Una peça de llum i so de Xavi Bové inspirada en la influència de la lluna sobre els mars i els éssers vius instal·lada al teatre; una muralla de cadires al carreró de Sant Joan d’ADR projects & Contorns & Undos arquitectura o una senzilla però molt efectiva corrua d’espardenyes lluminoses que rememoren la vida al carrer gràcies a Mascanada6 són les altres projectes del LumLab d’enguany.