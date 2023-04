La Santa Gresca de l'Escala va fer honor al seu nom. Lildami i Julieta van encarregar-se dissabte de protagonitzar el tret de sortida del Festival ÍTACA 2023 amb un doble concert gratuït a la platja de Riells, nou escenari del festival que va omplir-se amb milers de persones. Una festa en la qual el terrassenc Lildami va regalar el seu primer concert de presentació a comarques gironines del seu nou disc, Dummy , i va compartir escenari amb la polifacètica Julieta, una de les artistes més destacades de la nova escena pop catalana, que recentment ha rebut un doble Premi Enderrock de crítica i públic pel disc Ni llum ni lluna (Music Bus).

Lildami va encetar la nit presentant el flamant disc Dummy, després del mortuori Flors mentre visqui i l’ombrívol Viatge en Espiral. Una mostra del seu talent després de viure el seu any més mediàtic -jurat d’Eufòria i presentador de Cover, a TV3, clip més vist en català amb Supermercat o un capgròs a Terrassa-. De fet, aquest nou treball és una fotografia de les experiències viscudes per Lildami aquest darrer any, amb referències a l’amor, la fama i el canvi climàtic, amb noves peces que oscil·len entre el pop i el rap, tot flirtejant amb el trap, la batxata o el boombap.

Va cloure la vetllada Julieta, jove cantant barcelonina que va debutar el 2021 i que amb poc temps s’ha situat com una de les artistes més destacades de la nova escena pop catalana, amb una proposta que recorda cantants com Angèle o Dua Lipa.Julieta va repassar les cançons del seu darrer treball Ni llum ni lluna, doblement premiat recentment per públic i crítica als darrers Premis Enderrock, on experimenta amb sonoritats variades com l’electrònica, el reggaeton, el pop o l’indie.

El tret de sortida del festival

Aquestes van ser només les dues primeres propostes que ofereix l'edició d'enguany del festival, que s'allargarà fins al 2 de juliol i oferirà un total de 17 concerts a sis municipis d’arreu de l’Empordà. El cartell el completen Vetusta Morla, La M.O.D.A., Alizzz, Iseo & Dodosound, Els Catarres, Triquell, Albert Pla, Delafé y las Flores Azules, The Gramophone Allstars Big Band, Renaldo & Clara i Fetus, Serial Killerz, CARMEN 113, Boom Boom Fighters & Cookah P., Ryna DJ i l’experiència Flock Drone Art, espectacles de llums and drons. Una llista de propostes que ofereix un ampli ventall d'artistes catalans i d'arreu de l'estat, però també mantenint l'aposta pel talent amb D.O. de comarques gironines.

Si bé ÍTACA, Cultura i Acció transcorrerà a un total de sis municipis empordanesos, a més d’estrenar emblemàtics escenaris com el Far de Sant Sebastià de Llafranc (Palafrugell) o la platja de Riells (l’Escala), també posa de manifest una voluntat retorn als orígens del festival, programant a places dels diversos pobles on farà parada, com Gualta, Corçà o La Pera. L’objectiu primordial: potenciar l’essència del festival millorant l’experiència del públic i, alhora, fer arribar la cultura a tots els racons del territori amb una ferma voluntat d’oferir concerts a indrets emblemàtics, així com revitalitzar les places com a centre neuràlgic i pilar fonamental de la vida popular empordanesa. Alhora, enguany ÍTACA, Cultura i Acció fa un pas més enllà i referma la seva aposta per la sostenibilitat amb diverses accions que posen de manifest el seu compromís.